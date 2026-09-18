Κυριάκος Μητσοτάκης σε Κωνσταντίνο Τασούλα: Το πετρέλαιο θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα – Θα θέσω το θέμα του ΕΦΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Προεδρικό Μέγαρο, το πρωί της Παρασκευής (18.9.26). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και για τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι «μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας», καθώς, όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Παράλληλα, έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ προανήγγειλε ότι θα θέσει μετ’ επιτάσεως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα μιας προσωρινής εξαίρεσης για τη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός» Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι ιδιαίτερη πίεση δέχεται η διεθνής αγορά ομολόγων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα έχει παραμείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στις αγορές ομολόγων άλλων χωρών. Όπως ανέφερε, οι επενδυτές πιστώνουν στη χώρα τη δημοσιονομική της πειθαρχία, με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας να βρίσκεται αυτή τη στιγμή χαμηλότερα από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ιταλίας, δηλαδή τεσσάρων χωρών της G7. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί διεθνώς είναι πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργεί πλεονάσματα και αποπληρώνει το χρέος της, ενώ παράλληλα διαθέτει αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας. Όσον αφορά την ενέργεια, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «μας περιμένει, κ. Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας», επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, ενώ οι εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, έχουν οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, με ιδιαίτερη πίεση στο ντίζελ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης Ο πρωθυπουργός έθεσε ως «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα για τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Όπως ανακοίνωσε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα συναρμόδια υπουργεία θα εξειδικεύσουν μια διπλή παρέμβαση. Η πρώτη αφορά επιδότηση στην αντλία από το κράτος και τα διυλιστήρια, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο. Η δεύτερη αφορά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο, όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, αποτελεί το εργαλείο για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων, καθώς υψηλότερο επίδομα λαμβάνουν οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα. «Θα είναι, λοιπόν, μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη θέρμανση», σημείωσε. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσδοκά να συνεχίσει με κάποιον τρόπο και τη στήριξη στο ντίζελ. Αναφερόμενος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μείωσή του χωρίς αντίστοιχη περικοπή άλλης δαπάνης ή αύξηση άλλου φόρου. Όπως είπε, η μείωση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. «Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει την έκβαση της προσπάθειας. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι σε μια κρίση που είναι εξωγενής.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI