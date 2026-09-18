Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – «Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή»

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Το πρωί της Παρασκευής (18.9.26) ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκε τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στο γραφείο του στη Βουλή και τον καλωσόρισε στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

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«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ανεξαρτητοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη από το οποίο αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026.