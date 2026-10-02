Μιχελογιαννάκης για την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ μετά τη περατζάδα από ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη: «Γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;» – Τι λέει για Τσίπρα

Με τη φράση «γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;» απάντησε ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης την Παρασκευή (02.10.2026) στις ερωτήσεις για την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ, μετά την πολιτική διαδρομή που τον πέρασε από τη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και, πιο πρόσφατα, το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος ανακοίνωσε μια μέρα νωρίτερα ότι «επιστρέφει στις ρίζες του», δηλώνει πλέον διαθέσιμος να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, υπεραμύνεται της πολιτικής του διαδρομής, αλλά ταυτόχρονα κάνει αυτοκριτική για επιλογές του παρελθόντος, μεταξύ των οποίων η υπερψήφιση του τρίτου μνημονίου και η απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει το 2014.

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«Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ. Από το 2012 έως το 2019 με ψήφο έδωσα τη μάχη», ανέφερε στον Status FM 107,7, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος κρίνει και θα μας ξανακρίνει».

«Λάθος μου που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο»

Ο πρώην βουλευτής αναφέρθηκε και στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας αυτοκριτική για την ψήφο του στο τρίτο μνημόνιο.

«Θεωρώ ότι ήταν λάθος μου ότι ψήφισα το τρίτο μνημόνιο», είπε, αν και σημείωσε παράλληλα ότι εκείνη την περίοδο «οι ανάγκες του τόπου το χρειάζονταν».

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Αναδρομή έκανε και στην πολυσυζητημένη απεργία πείνας του Δεκεμβρίου του 2014, η οποία είχε τότε προκαλέσει έντονα σχόλια.

«Δεν με στήριξε ο Τσίπρας τότε, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε. Σήμερα, με τα χρόνια που πέρασαν, δεν θα την έκανα», ανέφερε.

«Να ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας τι θέλει και τι δεν θέλει»

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του.

«Να ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας τι θέλει και τι δεν θέλει», είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «η συνεργασία με τις δημοκρατικές δυνάμεις είναι αναγκαία» και ότι υπάρχουν πρόσωπα που διατηρούν πολιτική εγγύτητα με το ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στον χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και όλων των χώρων που δημιουργήθηκαν εγκλωβίστηκε σε εσωστρέφεια, τοξική παραπολιτική και πρωτοφανή εκφυλισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσωπικές περιχαρακώσεις δεν είναι λύση».

Γιάννης Μιχελογιαννάκης: «Η διάθεσή μου είναι να είμαι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ»

Για το επόμενο πολιτικό του βήμα ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ήταν σαφής ως προς τη δική του πρόθεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση δεν βρίσκεται στα χέρια του.

«Η διάθεσή μου είναι να είμαι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει όμως η επιτροπή ψηφοδελτίων», δήλωσε.

Για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι αποτελεί «τον μοναδικό καταλύτη για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης», ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη ανέφερε ότι «είναι ικανός», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ποσοστό του κόμματος μπορεί να μεταβληθεί.

Η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ανακοίνωσε την Πέμπτη (01.10.2026) την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ με τη φράση «επιστρέφω στο σπίτι μου», κλείνοντας -τουλάχιστον στην παρούσα φάση- έναν πολιτικό κύκλο διαδοχικών μετακινήσεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Ο πρώην βουλευτής είχε ξεκινήσει την κοινοβουλευτική του διαδρομή από το ΠΑΣΟΚ, πριν περάσει από τη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια το Κίνημα Δημοκρατίας.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση της επιστροφής του, επισημαίνεται ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση για την επάνοδό του.