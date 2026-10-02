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Πολιτική

Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας: Συναντήσεις με αλιείς και επίσκεψη στο Επταπύργιο

Το ενεργειακό κόστος στην αλιεία και η προστασία του ιστορικού χαρακτήρα του Γεντί Κουλέ στο επίκεντρο των επαφών του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ
Αλέξης Τσίπρας, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Συναντήσεις με εκπροσώπους των αλιέων και επίσκεψη στο Γεντί Κουλέ – Επταπύργιο περιλαμβάνει το πρόγραμμα που θα έχει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (02.10.2026) και το Σάββατο (03.10.2026).

Σήμερα, Παρασκευή (02.10.2026), στις 18:45, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, θα συναντηθεί στην Αριστοτέλους με εκπροσώπους των παράκτιων αλιέων και των αλιέων γρι-γρι. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα βασικά προβλήματα του κλάδου, με κυριότερο αίτημα την ουσιαστική επιδότηση του πετρελαίου, λόγω της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Το Σάββατο (03.10.2026), στις 11:00, θα επισκεφθεί το Γεντί Κουλέ-Επταπύργιο, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, καθώς και με εκπροσώπους του Παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Βόρειας Ελλάδας.

Στις επαφές θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της ομάδας πανεπιστημιακών και ερευνητών που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία δημόσιας έκκλησης για το Επταπύργιο.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί για το μνημείο, με έμφαση στη διαφύλαξη του δημόσιου και ιστορικού χαρακτήρα του και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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