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Πολιτική

Παπασταύρου για δημοσιεύματα περί πιέσεων από Γκιλφόιλ: «Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα» – «Σε ιστορικά υψηλό οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ»

Τι απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα όσα αναφέρει η Wall Street Journal και τις φερόμενες παρεμβάσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας - Τι είπε για Chevron, ExxonMobil και τις ενεργειακές επενδύσεις
Σταύρος Παπασταύρου
Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην Ολομέλεια της Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Κατηγορηματικά διέψευσε ο Σταύρος Παπασταύρου την Παρασκευή (02.10.2026) τα δημοσιεύματα περί πιέσεων ή απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ξεκαθαρίζοντας από το βήμα της Βουλής ότι «δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια». Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα «σε ιστορικά υψηλό επίπεδο».

Ο Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με φερόμενες παρεμβάσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον ενεργειακό τομέα, απέρριψε το ενδεχόμενο άσκησης πίεσης από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το όφελος των πολιτών.

«Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σταύρος Παπασταύρου: «Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο»

Ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, κάνοντας λόγο για μια στρατηγική συνεργασία η οποία, όπως είπε, ενισχύεται διαρκώς και έχει ιδιαίτερο βάρος στον ενεργειακό τομέα.

«Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό», τόνισε.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας «διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί στρατηγικός ενεργειακός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις πρόσφατες επαφές του με την αμερικανική πλευρά, σημειώνοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, με αντικείμενο και τις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Οι επενδύσεις Chevron και ExxonMobil

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σταύρος Παπασταύρου στην παρουσία αμερικανικών εταιρειών στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, επικαλούμενος τις επενδύσεις της Chevron και της ExxonMobil.

«Chevron και ExxonMobil επενδύουν και βοηθούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Chevron προχωρά σε έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου έως το τέλος του 2026.

Για την ExxonMobil, ο υπουργός έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη γεώτρηση των τελευταίων 50 ετών στη χώρα μας», σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν Ελληνες μηχανικοί και γεωφυσικοί.

Το μνημόνιο ΔΕΗ – Amazon

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπεριέλαβε στα παραδείγματα της διεύρυνσης των οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και τη συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon.

«Η ΔΕΗ μαζί με την Amazon υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για data center στη Μακεδονία», ανέφερε.

«Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας στρατηγικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας που ενισχύεται καθημερινά», κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου.

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