Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία: «Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή» – Η θερμή υποδοχή στον Κολινδρό και τα «πηγαδάκια» με τους κατοίκους

Στην Πιερία βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το πρωί της Παρασκευής (2.10.26), στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί με σταθμούς στον δήμο Πύδνας – Κολινδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης και οι κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νόμου. Ακολούθησε σύσκεψη στο δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την πολύ θερμή υποδοχή και τόνισε: «Ξεκινάμε σήμερα μια πολύ όμορφη περιοδεία σε όλη την Πιερία. Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο υφυπουργός, ο Θανάσης Κοντογεώργης, με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της Περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε Περιφερειακή Ενότητα».
«Σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες, θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:
«Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι΄ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση. Θα έχουμε την ευκαιρία, λοιπόν, να τα πούμε και εκτενώς στη σύσκεψη την οποία θα κάνουμε και σε ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή υποδοχή».
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«Είμαι υπερήφανος κι εγώ προσωπικά ειδικά, αλλά και όλος ο λαός του ιστορικού Κολινδρού μας, που επισκεφθήκατε αυτή τη στιγμή τον Κολινδρό», δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χρήστος Κομπατσιάρης. «Είμαστε δίπλα σου, οτιδήποτε χρειαστείτε και εσείς προσωπικά και όλη η κυβέρνηση και όλος ο λαός της Ελλάδος, πάντα ο Δήμος Κολινδρού, πρώην και σήμερα Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, θα είναι δίπλα σας».
Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε την αγορά της πόλης του Κολινδρού και συνομίλησε με κατοίκους.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.
Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.
O πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.
Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 19:00, με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη.
Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Στις 10:30, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.