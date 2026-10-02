Μαρινάκης: «Καμία υποχώρηση» στην Κάσο – Το «άδειασμα» στον Συρίγο και η απάντηση για τις αποζημιώσεις βουλευτών

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και στα δύο «μέτωπα» που έχουν ανοίξει τις τελευταίες ώρες με τον Άγγελο Συρίγο και τους βουλευτές, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας την Παρασκευή (02.10.2026) στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε τόσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου όσο και για τη συζήτηση περί αύξησης της αποζημίωσης των μελών του Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές.

Ο Παύλος Μαρινάκης, δύο ημέρες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις 120 δόσεις και τα καύσιμα, χαρακτήρισε «άκαιρη» τη συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση στην αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές, ενώ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ και αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Άγγελου Συρίγου περί «υποχωρήσεων» απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις στην Κάσο.

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«Άκαιρη» η συζήτηση για τις αποζημιώσεις των βουλευτών

Ερωτηθείς για τη συζήτηση που έχει ανοίξει στη Βουλή σχετικά με ενδεχόμενες αυξήσεις στις αποζημιώσεις για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε σαφείς αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας το θέμα «άκαιρο» στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Η συζήτηση αφορά την αποζημίωση των 75 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα οι βουλευτές για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μεταξύ των σεναρίων που έχουν τεθεί ατύπως βρίσκεται η επαναφορά του ποσού στα 150 ευρώ, δηλαδή στα επίπεδα πριν από τις περικοπές της περιόδου των Μνημονίων.

Από την πλευρά της προεδρίας της Βουλής έχει, πάντως, διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει απόφαση, επίσημη πρόταση ή συμφωνία. Το θέμα τέθηκε σε άτυπη συζήτηση στο περιθώριο της Διάσκεψης των Προέδρων, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να φέρεται να ζητά από τους εκπροσώπους των κομμάτων να συζητήσουν το ζήτημα στο εσωτερικό τους.

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Μαρινάκης «αδειάζει» Συρίγο: «Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση»

Ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε και στη συζήτηση που έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου για τα γεγονότα στην Κάσο, επιμένοντας στην κυβερνητική θέση ότι δεν υπήρξε υποχώρηση της ελληνικής πλευράς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στην εκτίμηση του βουλευτή της ΝΔ ότι η Ελλάδα «έκανε δύο φορές πίσω», υπογράμμισε ότι «δεν υπήρξε καμία υποχώρηση», προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει το ευρωπαϊκό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο Άγγελος Συρίγος, πάντως, επέμεινε στη θέση του. Μιλώντας επίσης στα Παραπολιτικά 90,1, ο βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής σημείωσε ότι πρόκειται για την «επιστημονική» του άποψη και εκτίμησε ότι οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

«Αφού επιβεβαιώσεις ότι αυτό που έγινε δεν ήταν ένα αποσπασματικό γεγονός αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξανασυμβεί, προχωράς σε άσκηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Θα γίνει ό,τι χρειαστεί, το καλώδιο θα μπει».

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ήταν συγκεκριμένος: «Μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα των αμέσως επόμενων εβδομάδων», ενώ επέμεινε στη διατύπωση που προκάλεσε την πολιτική αντιπαράθεση: «Εμμένω στην επιστημονική μου άποψη».

«Δεν είναι δουλειά μας να κρίνει ο ένας τον άλλον»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε ακόμη για τις τελευταίες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, αλλά και για την αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας.

«Δεν είναι δουλειά δικιά μας να κρίνει ο ένας τον άλλον. Μας κρίνουν όλους οι πολίτες, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν», ανέφερε, σχολιάζοντας παράλληλα ότι η επίμαχη φράση του Χάρη Θεοχάρη ήταν «ατυχής», όπως, σημείωσε, αναγνώρισε και ο ίδιος.

«Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει» για τα Τέμπη

Αναφερόμενος στα Τέμπη, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση βρίσκονται οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της αντιπολίτευσης για «εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου».

«Όπως και ο κ. Φλωρίδης, έτσι κι εγώ δεν κρυφτήκαμε για τα Τέμπη. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει», ανέφερε, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στις κατηγορίες για τις οποίες θα κριθούν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Δικαιοσύνη και στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί «μπαζώματος».

«Κανείς δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό του Καραμανλή»

Με αφορμή, τέλος, τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του κόμματος και στα στελέχη που πέρασαν από τις τάξεις του.

«Όσους τίμησε η παράταξη αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ΝΔ τιμά όσους «στα δύσκολα χρόνια δεν έφυγαν» και «υπέστησαν την περίοδο ύβρεων της πάνω και της κάτω πλατείας».

Ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «κανείς δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό του».