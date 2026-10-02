Νίκος Ταχιάος: Στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ – Ο κ. Τσίπρας δεν είναι κατάλληλος για μαθήματα ενσυναίσθησης

Στην κατάσταση στην Κυψέλη μετά τις καθιζήσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο NaftemporikiTV σήμερα Παρασκευή (2.10.26), ενώ απάντησε και στα όσα δήλωσε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Νίκος Ταχιάος απάντησε στις δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Κυψέλη, ξεκαθαρίζοντας ότι του απέδωσε λόγια που δεν είπε ποτέ. «Δεν είπα ποτέ ότι δεν θα έβαζα την οικογένειά μου σε αυτά τα σπίτια. Ερωτήθηκα αν θα νοίκιαζα τώρα κάποιο από αυτά τα σπίτια και απάντησα όχι. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τους ανθρώπους. Η πραγματική έννοια της ενσυναίσθησης είναι να δείχνεις στον κόσμο ότι αντιλαμβάνεσαι και μοιράζεσαι την ανησυχία του», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ταχιάος δήλωσε ότι εκπλήσσεται από «το θράσος του ανδρός»: «Ο άνθρωπος ο οποίος είπε σε πυρόπληκτη στο Μάτι ότι αν σου είχα δώσει 2.000 ευρώ θα τα είχες σπαταλήσει, αυτός ο άνθρωπος κάνει μαθήματα ενσυναίσθησης. Αυτό δεν είναι “rebranding”, αυτό είναι αναπαραγωγή του θράσους».

Ο υφυπουργός σχολίασε ακόμη ότι η πρόταση του κ. Τσίπρα να πληρώσει το Δημόσιο τη στέγαση και τις αποζημιώσεις δείχνει «απόλυτη άγνοια του θέματος», καθώς, όπως εξήγησε, την υποχρέωση της αποκατάστασης την έχει ο ανάδοχος, με βάση σύμβαση της οποίας μάλιστα το σχέδιο συντάχθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το έργο δημοπρατήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και η χάραξη της Γραμμής 4, ακόμη και τα βάθη στα οποία διέρχεται η σήραγγα, σχεδιάστηκαν τότε. «Το να καλλιεργεί κανείς ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι τεράστιο λάθος και δεν είναι συμβολή στο πραγματικό πρόβλημα», υπογράμμισε.

Και ξεκαθάρισε: «Προφανώς και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον κ. Τσίπρα ως οιονεί μηχανικό που έκανε αυτοψία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους»

Ερωτηθείς ευθέως αν κινδυνεύουν οι κάτοικοι που παραμένουν στα διαμερίσματά τους, ο κ. Ταχιάος ήταν κατηγορηματικός:

«Όχι, δεν κινδυνεύουν. Έχω τη διαβεβαίωση των μηχανικών». Διευκρίνισε ότι ο ίδιος, ως τοπογράφος μηχανικός, δεν έχει την τεχνογνωσία ενός δομοστατικού και δεν εκφέρει προσωπική άποψη, «όπως δεν μπορεί να έχει άποψη και οποιοσδήποτε μεταλλειολόγος πηγαίνει εκεί και πουλάει γνώση που δεν έχει». Την κρίση για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει την έχουν οι εξειδικευμένοι μηχανικοί που βρίσκονται στο έργο και οι πραγματογνώμονες που εκπονούν την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη που η Ελληνικό Μετρό έχει αναθέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τους οποίους όπως δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, έχει επιλέξει ανάμεσα σε πολύ καλούς στατικούς. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή θα δώσει και το μέτρο των επεμβάσεων σε κάθε κτίριο.

Ο υφυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν ώστε η φέρουσα ικανότητα των κτιρίων να αναταχθεί και τα κτίρια να έλθουν σε καλύτερη κατάσταση από αυτή στην οποία βρίσκονταν πριν περάσει ο μετροπόντικας, με δαπάνες του αναδόχου, όπως προβλέπει η σύμβαση. «Οι κάτοικοι δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, ο Νίκος Ταχιάος απέρριψε την εικόνα των «ρυθμών χελώνας» που μετέφεραν οι δημοσιογράφοι: «Οι μελέτες για κτίρια του 1930 ή του 1950 θέλουν τον χρόνο τους, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να κλείσουν και να κρυφτούν οι ρωγμές, όπως πολύ σωστά λένε και οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά να γίνει επέμβαση σε βάθος, με συγκεκριμένες μεθόδους, ώστε να ισχυροποιηθεί η φέρουσα ικανότητα των κτιρίων», τόνισε. Παράλληλα, σημείωσε πως έχουν καταγραφεί ζητήματα στα οποία η επέμβαση γίνεται αμέσως, όπως η καθαίρεση σοβάδων και στοιχείων που εξέχουν και τα οποία μάλιστα παρουσίαζαν παθολογία πολύ πριν περάσει ο μετροπόντικας και τα οποία φέρουν πιθανή επιβάρυνση από την καθίζηση.

Τα τρία κρίσιμα ζητήματα για την αποκατάσταση και την επανεκκίνηση

Ο υφυπουργός περιέγραψε το ζήτημα ως τρία διακριτά ερωτήματα για τα οποία γίνεται η σχετική προεργασία:

Το πρώτο είναι η αποκατάσταση των κτιρίων πάνω από την περιοχή όπου η σήραγγα έχει ήδη κατασκευαστεί και δεν παρατηρούνται φαινόμενα καθίζησης. Εκεί οι εργασίες μπορούν να ξεκινούν ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε περίπτωσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επανέναρξης της διάνοιξης.

Το δεύτερο αφορά τις πολυκατοικίες πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα, όπου για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστούν περαιτέρω βλάβες πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες τρωτότητας και να ληφθούν τυχόν μέτρα υποστήριξης πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση, ώστε η ανάταξη να γίνει αφού απομακρυνθεί το μηχάνημα.

Το τρίτο ερώτημα είναι πώς τα κτίρια που θα συναντήσει στη συνέχεια ο μετροπόντικας δεν θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.

Εμπιστοσύνη στην Ελληνικό Μετρό, καλή πίστη προς τον δήμο

«Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη σε μια κρατική εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, μια δημόσια επιχείρηση που ξέρει πώς να λύνει τέτοια προβλήματα και όπου δεν υπάρχει κανένας που να σκέφτεται να κοροϊδέψει τον κόσμο και να του πει να παραμείνει σε ένα σπίτι που έχει πρόβλημα για την ασφάλειά του. Τέτοια πρόσωπα δεν υπάρχουν ούτε στον ανάδοχο, ούτε πουθενά στο οικοσύστημα των ανθρώπων που ασχολούνται με το μετρό», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Για το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι παρέστη και ο ίδιος και μίλησε ανοιχτά. Έκανε σαφές ότι επιλέγει να μην γίνει η συζήτηση πολιτική, παρότι, όπως είπε, διαβλέπει σκοπιμότητες:

«Κάνω μεγάλη προσπάθεια. Το έχω πει δεν πρόκειται να “τσιμπήσω” και δεν θα “τσιμπήσω”. Δεν θα μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ αναγνωρίζω στο δήμαρχο, καλόπιστα, ότι είναι εδώ πέρα για να διαμεσολαβήσει στη σχέση με αυτούς τους κατοίκους. Το πως θα το κάνει αυτό είναι δικό του δικαίωμα. Εγώ πάντως πολιτικό ζήτημα το ζήτημα της Κυψέλης αντιπαρατιθέμενος με αυτούς που μέχρι τώρα έχουν φανεί στην υπόθεση δεν πρόκειται να το κάνω. Εμένα με νοιάζουν οι άλλες εκατό, διακόσιες οικογένειες, τα παιδιά που όντως μένουν σε σπίτια με ρωγμές, που οι πόρτες δεν ανοίγουν ή τα παράθυρα δεν κλείνουν. Αν το κάνουμε πολιτικό το ζήτημα, θα κακοφορμίσει σε βάρος αυτών των ανθρώπων. Δεν πρόκειται να “τσιμπήσω”», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «ο κύριος Τσίπρας είναι μια διαφορετική περίπτωση».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο υφυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη Γραμμή 4, για «το μεγαλύτερο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αττική, ένα έργο που θα αλλάξει σοβαρά γειτονιές της Αθήνας και θα φέρει μια τεχνολογία που εμείς οι Θεσσαλονικείς την ζούμε ήδη και τη χαιρόμαστε».