Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για τις επιστολές Μητσοτάκη και τα «Γαλάζια σου γράμματα»: «Ειρωνείες» και «εύκολη αντιπολίτευση»

Στην αντεπίθεση περνά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά τις αναφορές που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής για τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνείες, παρωχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις».

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok την Παρασκευή (02.10.2026), σήκωσε το γάντι που πέταξε μία ημέρα νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στις επιστολές του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Κομισιόν, είπε πως του θυμίζουν το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» της Δήμητρας Γαλάνη, παραθέτοντας από την πλευρά του μια σειρά ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.

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«Οι χθεσινές ειρωνείες του κ. Ανδρουλάκη για την επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας δίνουν την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε, τόσο στον ίδιο όσο και στους υπόλοιπους “μαθητευόμενους μάγους” της αντιπολίτευσης, ορισμένες από τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έφεραν απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης στο SAFE

Ο Παύλος Μαρινάκης παρέθεσε τέσσερα παραδείγματα ευρωπαϊκών παρεμβάσεων του πρωθυπουργού, ξεκινώντας από το Ταμείο Ανάκαμψης, στη δημιουργία του οποίου, όπως υποστήριξε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε «πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Ελλάδα εξασφάλισε από το Ταμείο «το μεγαλύτερο ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά με το ΑΕΠ», ενώ η αξιοποίησή του συνέβαλε, όπως ανέφερε, στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες έως το 2025 και στη δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

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Στάθηκε ακόμη στη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, η οποία, κατά τον ίδιο, δημιούργησε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την αύξηση των σχετικών δαπανών και την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο SAFE, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που έθεσε πρώτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα της άρσης του τουρκικού casus belli ως όρου για τη συμμετοχή τρίτης χώρας στο πρόγραμμα.

Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε και το ζήτημα της ενεργειακής συνδεσιμότητας, λέγοντας ότι η Ελλάδα το ανέδειξε με συνεχείς παρεμβάσεις, μαζί με την ανάγκη για περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

«Πραγματικές λύσεις και όχι αστειάκια από το βήμα της Βουλής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε στη συνέχεια τους τόνους απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας ευθέως στην ειρωνική αναφορά του στη Βουλή.

«Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις και όχι για αστειάκια από το βήμα της Βουλής», ανέφερε.

«Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνείες, παρωχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κλείνοντας, έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην αντιπολίτευση: «Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την εύκολη αντιπολίτευση».

@pavlos_marinakis 👆🏻Πάμε να δούμε ορισμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έφεραν απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας. ♬ original sound – Pavlos Marinakis

Τα «Γαλάζια σου γράμματα» του Ανδρουλάκη

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήρθε μετά την αιχμηρή παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή την Πέμπτη (01.10.2026), κατά τη συζήτηση στην οποία το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την οικονομία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να σχολιάσει τις επιστολές Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ακρίβεια και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης επιστρατεύοντας το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» της Δήμητρας Γαλάνη.

«Οι τόσες αναπάντητες επιστολές του πρωθυπουργού προς την κυρία φον ντερ Λάιεν ξέρετε τι μου θυμίζουν; Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, “Τα γαλάζια σου γράμματα”», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να στρέψει το «γαλάζιο» του τραγουδιού κατά της κυβέρνησης.

«Και μάλιστα το τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.