Κυριάκος Μητσοτάκης – Στεφάν Σεζουρνέ: «Η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα» είπε στον Πρωθυπουργό ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν

«Η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, έπειτα από τη συνάντηση που είχε σήμερα (26.03.2025) στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και ανέφερε:

«Ευχαριστώ αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θερμή υποδοχή στην Αθήνα. Η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα. Χρειάζεται ηγέτες στον χώρο της καθαρής βιομηχανίας, ισχυρές επενδύσεις στον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών και ώθηση για μια ισχυρή και αποτελεσματική ενιαία αγορά».

Thank you dear @kmitsotakis for your warm welcome to Athens.



Europe needs Greece



It needs its clean industry leaders, its strong investments in critical raw materials supply, and its push for a strong, simple, efficient single market.