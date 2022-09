Για τον πόλεμο στην Ουκρανία μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη του στο Bloomberg.

“Είμαστε όλοι ενωμένοι και υποστηρίζουμε την Ουκρανία για να αμυνθεί απέναντι σε μία ανοιχτή ενέργεια επιθετικότητας”, είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε: “Ο πόλεμος δεν πηγαίνει καλά για τη Ρωσία και είμαι πεπεισμένος ότι ο Πούτιν δεν θα τα καταφέρει”.

Δείτε απόσπασμα της συνέντευξης

“We are all united in supporting Ukraine to defend itself against what is an open act of aggression,” says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.



Russian President Vladimir Putin declared Wednesday a “partial mobilization,” calling 300,000 reservists https://t.co/m1AU1sFryR pic.twitter.com/dMz9ZO9FZs