Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο τραπέζι μέτρα για την αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την οδική ασφάλεια με τις ψηφιακές κάμερες και την αυστηρή εφαρμογή του ΚΟΚ, βάζοντας ως προσωπικό στοίχημα τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση του yπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την ανανέωση του στόλου με τη συνολική προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Μιλώντας σε εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας, ο Κυριάκος Μητσπτάκης σημείωσε ότι «τα παλιά αυτοκίνητα είναι λιγότερο ασφαλή από τα καινούρια», προσθέτοντας πως η χώρα διαθέτει «γερασμένο στόλο αυτοκινήτων» και ότι αυτό «προϊόντος του χρόνου θα διορθώνεται». Μάλιστα, ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι, στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, η κυβέρνηση θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να αλλάξουν οχήματα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές κάμερες, υπογραμμίζοντας ότι «θα αλλάξουν τα πάντα», καθώς, όπως είπε, θα ενισχύσουν την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι στις παραβάσεις. «Το να σβήσει κανείς κλήση με ένα τηλέφωνο, ας το ξεχάσουμε οριστικά και αμετάκλητα», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής στις λογικές εξυπηρετήσεων και πελατειακού κράτους.

 

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων θα βρίσκεται «ψηλά» στην αξιολόγησή του για το έργο της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα προσωπικό στοίχημα. «Δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην οδική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση του yπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μηδενική ανοχή στις παραβάσεις

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πλέον κατανοήσει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων, φέρνοντας ως παραδείγματα τα αλκοτέστ και τη χρήση κράνους. «Πήραμε απόφαση. Μηδενική ανοχή», ανέφερε, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στη μείωση του ορίου ταχύτητας στις πόλεις στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, λέγοντας πως η διαφορά στην αντίδραση ανάμεσα στα 50 και στα 30 χιλιόμετρα «είναι μέρα με τη νύχτα».

Βελτίωση των υποδομών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στη σημασία της βελτίωσης των υποδομών, αναφέροντας ενδεικτικά τον Ε65, το flyover και τον ΒΟΑΚ, αλλά και στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των βαριών τραυμάτων. Όπως είπε, «οι γιατροί κάνουν θαύματα», ενώ υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ότι το βαρύ τραύμα θα έχει την αντιμετώπιση που του αναλογεί.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση του yπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ανάγκη για διαρκής εκπαίδευση 

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός επέμεινε στην ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης, ιδίως των νεότερων γενιών, σημειώνοντας με νόημα ότι πολλές φορές «τα παιδιά επιβάλλουν αλλαγή συμπεριφοράς στους γονείς». «Ας δούμε τι σημαίνει το “μπαμπά μην τρέχεις” στον 21ο αιώνα», είπε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για σεβασμό προς τους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους και στην ασφάλεια, ιδίως τις ημέρες των εορτών.

