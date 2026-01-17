Κυριάκος Μητσοτάκης στον Alpha: Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στους αγρότες από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός

«Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τον Νίκο Μάνεση στον Alpha, το πρωί του Σαββάτου (17.1.26).

Στην αρχή της συνέντευξής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, τονίζοντας πως ήταν μια μέρα όμορφη, ελπίδας και αυτοπεποίθησης. Υπενθυμίσε ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε και αποτελεί σύμβολο ισχυρής Ελλάδας. «Απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα μας να είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», τόνισε σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μιλάμε για τα f35 της θάλασσας», ανέφερε και δήλωσε πως του έκανε εντύπωση το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε ερώτηση για την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε πως θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας πως η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Όπως είπε, στόχος είναι η συζήτηση για την οριοθέτηση ΑΟΖ, «εφόσον η Τουρκία απομακρυνθεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις».

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», σημείωσε. «Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα», πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε και στο πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα όπως το μεταναστευτικό. «Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξέρω τον κ. Ράμα πολλά χρόνια, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται και πολλές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέει. Αυτή τη φορά είπε χοντράδα και κατάλαβε το λάθος του. Κρατώ τη διόρθωση, ήταν μια άτυχη δήλωση, καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», είπε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού.

Αναφορικά με το αγροτικό, αναφέρθηκε στη συνάντηση της προηγούμενης βδομάδας πως «είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση με τους αγρότες» και επισήμανε πως «όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους αγρότες έχει ήδη ανακοινωθεί και δεν είναι δυνατόν να δοθούν επιπλέον χρήματα, καθώς ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν.

«Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη και τις χυδαίες αναφορές του, είπε πως «δεν θέλω να πω κάτι. Δυστυχώς για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν στις ακρότητες, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα για τον πρωτογενή τομέα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες Mercosur εξηγώντας ότι «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα επίπεδο, η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει και να περιορίσει τις εισαγωγές. Εμείς διασφαλίσαμε τα προϊόντα ΠΟΠ και μιλάμε για εξαγωγές, μια τεράστια αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Συνολικά μιλάμε για μια ωφέλιμη συμφωνία που είναι στο τραπέζι από το 2019. Υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τη συζήτηση για το εμβόλιο απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως είμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού για το 2026 με σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσει φόρων. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα σχετικά μέτρα και είπε πως οι πολίτες θα βλέπουν συνολικό αποτύπωμα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρόσθεσε πως έχουν μειωθεί και έμμεσοι φόροι αλλά «η έμφασή μας για το 2026 είναι οι μειώσεις στους άμεσους φόρους». Για την ακρίβεια και τις διαφορές από χωράφι στο ράφι, ο κ. Μητσοτάκης είπε όσο περιορίζεται ο αριθμός των μεσαζόντων τόσο καλύτερο για τον καταναλωτή.

«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός και καλύτερος έλεγχος της αγοράς», σημείωσε και αναφέρθηκε στην αρχή του καταναλωτή. Φέρνοντας ως παράδειγμα τις αυξήσεις στο μοσχάρι είπε ότι υπάρχει παγκόσμια αύξηση της τιμής του. «Έχει σημασία να καταλάβουμε που μπορούμε να παρέμβουμε και που δεν μπορούμε να παρέμβουμε», υπογράμμισε. Για τον 13ο και 14ο μισθό ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «δεν είναι στον προγραμματισμό μας». Επισήμανε ότι έχουν γίνει αυξήσεις στο δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις. «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό έτσι όπως το εννοεί η αντιπολίτευση», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει όσα ακούγονται για κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε ότι «είναι παράξενο να μετρούνται κόμματα που δεν έχουν καν δημιουργηθεί, έγινε και με τον κ. Τσίπρα». Πρόσθεσε ότι «υπάρχει απόσταση να είσαι γονιός θύματος μιας τραγωδίας και αρχηγός κόμματος».

Για τις εκλογές είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και είπε πως είναι χρήσιμο να μιλάει με τους πολίτες από κοντά. «Ειδικά για το ΕΣΥ γίνεται μεγάλη προσπάθεια», ανέφερε και μίλησε σε συγκεκριμένες αλλαγές.

«Το ΕΣΥ αλλάζει. Προσλαμβάνουμε προσωπικό, όχι όσο θα θέλαμε. Για τους νοσηλευτές έχουμε έλλειψη. Είναι μια καριέρα πάντα σε ζήτηση. Είναι βέβαιο ότι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες θα χρειαζόμαστε από όσους έχουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας είπε ότι «απέχουμε ένα χρόνο και από τις εκλογές και στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας». «Και πριν τις εκλογές του 2023 έδειχναν τη ΝΔ στο 32 33%. Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις γιατί εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει -δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου- αν η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη ή συνεργασίας», τόνισε.

Ερωτηθείς αν δεν είναι αυτοδύναμη η επόμενη κυβέρνηση τίθεται και θέμα ηγεσίας είπε πως «με πάτε μακριά, κανείς δεν είναι ισόβιος». Πρόσθεσε πως «όλοι ανα πάσα στιγμή κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, φιλοδοξώ να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση μιλώντας για σημαντικές αλλαγές όπως το άρθρο 16 και η μονιμότητα.

Για το Εθνικό Απολυτήριο και αν θα οδηγήσει σε περισσότερα φροντιστήρια, είπε ότι έχει ζητήσει από την υπουργό παιδείας να ξεκινήσει διάλογος για το νέο λύκειο ώστε να μπορούμε στο φθινόπωρο να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά.

Σχετικά με το ζήτημα της βίας στους νέους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προγράμματα ψυχικής υγείας ενώ είπε ότι σκεφτόμαστε το παράδειγμα της Αυστραλίας για τα social media από την ηλικία των 15.

«Δεν θέλω τα παιδιά να είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Είναι πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και εμάς», σημείωσε. Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια επισήμανε ότι για πρώτη φορά είχαμε μείωση τα θανατηφόρα τροχαία με 150 λιγότερους νεκρούς και πως μπορούμε να πάμε καλύτερα.

«Η τεχνολογία λύνει πολλά τέτοια ζητήματα και τελικά όλοι προσαρμοζόμαστε και αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας», πρόσθεσε ενώ ειδικά για τα αλκοτέστ είπε ότι οι πολίτες λένε μπράβο.

«Η Ελλάδα είναι προσκολλημένη στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Για τη Γροιλανδία η θέση Ελλάδος και ΕΕ είναι σαφής. «Είναι έδαφος του ΝΑΤΟ. Ελπίζω ότι θα βρεθεί συνεννόηση με τις ΗΠΑ που έχουν εύλογες ανησυχίες.

«Το περιστατικό αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας πτήσεων. Το θέμα μας είναι ότι τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πολλά αεροπλάνα στο εναέριο χώρο μας. Αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών», δήλωσε σχετικά με το θέμα που προέκυψε με το FIR Αθηνών. Σε ερώτηση αν σκέφτεται τη ζωή του εκτός πολιτικής δήλωσε πως «κάνουμε πολλά σχέδια που δεν υλοποιούνται, ενώ είμαστε στην πολιτική».

«Προσπαθώ να φυλάω λίγο ελεύθερο χρόνο για να αθλούμαι, να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, να διαβάζω το βράδυ, να βλέπω αθλητικά, να βλέπω Netflix», συμπλήρωσε.

«Είχα πάει σε σούπερ μάρκετ λίγο πριν τα χριστούγεννα. Είναι μια διαδικασία λίγο περίπλοκη. Πώς ένας πρωθυπουργός που είναι στο Μαξίμου έχει καλή εικόνα στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο. Κινούμαι αρκετά. Ακούω και θετικά και αρνητικά», απάντησε σε ερώτηση πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκε για ψώνια.

«Εμείς φέραμε αυτό το οποίο έπρεπε. Φέραμε το final four στην Αθήνα. Ελπίζω να δούμε δύο ελληνικές ομάδες», είπε όταν του ζήτησαν μια πρόβλεψη για τον φετινό νικητή της Ευρωλίγκας.