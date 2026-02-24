Κυριάκος Μητσοτάκης: Στον Έβρο την Τετάρτη ο πρωθυπουργός με στάσεις σε Κήπους και πλημμυρόπληκτες περιοχές

Επίσκεψη στην περιφερειακή ενότητα Εβρου θα πραγματοποιήσει αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ το απόγευμα θα συμμετάχει στο 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και ακολούθως στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, όπου κατασκευάζεται νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με πολίτες.