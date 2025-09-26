Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli» – «Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ, το απόγευμα της Παρασκευής (26/9/25) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Τουρκία «να ανακαλέσει το casus belli», υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων». Τόνισε επίσης, ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»…

«Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού. Η χώρα μου ήρθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην Άμυνα» τόνισε.

«Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο για την Άμυνά μας. Πιστεύουμε ότι ήρθε ο καιρός για έναν κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό για κοινά αμυντικά σχέδια. Ο Ζαν Μονέ είπε κάποτε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης και κάποιες εκ των λύσεων όμως, έτσι δημιουργήθηκαν.

Στη Γάζα, η Ελλάδα από την πρώτη μέρα έχει συνηγορήσει με το Ισραήλ να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του αλλά ταυτόχρονα κανένας στρατιωτικός στόχος δε μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο χιλιάδων παιδιών. Μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Η συνέχιση αυτών των δράσεων θα οδηγήσει σε διάσπαση τη διεθνή προστασία και υποστήριξη. Κινδυνεύουν να αποξενωθούν από τους συμμάχους τους. Η Ελλάδα στηρίζει την ύπαρξη δύο κρατών, με ξεκάθαρο νομικό χάρτη».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο 4ο έτος. Είναι ο πόλεμος για την δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κυρίου Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία».

«Υπάρχει και μία άλλη ανθρωπιστική καταστροφή, μιλώ για το Σουδάν».

«Η Ανατολική Μεσόγειο αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές… Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί».

«Για το Κυπριακό, η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια… Με τη Λιβύη είμαστε γείτονες. Πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους χωρίς καμία παρέμβαση. Στη Συρία μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό».

«Στα Δυτικά Βαλκάνια, η περιοχή έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνών».

Για την τεχνολογία ο Πρωθυπουργός είπε: «Στην Ελλάδα δάσκαλοι και μαθητές θα ΄δουν στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη. Μας επιτρέπει να προλαμβάνουμε πυρκαγιές. Ωστόσο το ΑΙ μπορεί να γίνει και επικίνδυνο… Να προστατευτεί η υγεία των παιδιών μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πρότασή μας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν.

«Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ασφάλειας» κατέληξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Δείτε την ομιλία του Πρωθυπουργού:

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδε τον ΓΓ του ΟΗΕ και μίλησε στο Bloomberg για τον στόχο της αυτοδυναμίας, λέγοντας πως από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους.