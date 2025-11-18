Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στο μουσείο της Ακρόπολης» – «Είναι σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα» 

Στις εξελίξεις για το μείζον θέμα του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τη βραβευμένη και πολιτογραφημένη Ελληνίδα, Βρετανίδα συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025» της «Καθημερινής», το απόγευμα της Τρίτης (18.11.2025).

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πρόοδος δεν είναι η αναμενόμενη για την ελληνική πλευρά, χαρακτηρίζοντας ως «πολύπλοκο ζήτημα» την υπόθεση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα σύνθετο θέμα. Έχουμε κάνει συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για μια αμοιβαία επωφελή λύση, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης, είναι ζήτημα επανένωσης», υπογράμμισε στη συζήτηση που είχε με τη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025» της «Καθημερινής».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται κοντά σε μία συμφωνία, ωστόσο «η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα και τόνισε πως θα συνεχίσει την εκστρατεία μας. «Εμείς χτίζουμε έναν συνασπισμό όχι μόνο ως Ελλήνων, αλλά υπάρχουν και άλλοι φίλοι της Ελλάδας, που προσθέτουν τη φωνή τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορούμε προς το Βρετανικό Μουσείο να προσφέρουμε συνεργασία αμοιβαία επωφελή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νόμιμο ισχυρισμό», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως η Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. «Διατηρούμε ένα μοναδικό προϊόν σε επίπεδο τι μπορούμε να προσφέρουμε. Η χώρα έχει αφήσει πίσω τους χαλεπούς καιρούς. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα ως χώρα προορισμού για τους ταξιδιώτες, έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, μίλησε για τη φιλοδοξία του να καταστήσει την Ελλάδα κορυφαίο ποιοτικό τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. «Πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να μην επαναπαυόμαστε στο ένδοξο παρελθόν. Θέλω η Ελλάδα να γίνει ο Νο1 προορισμός σε επίπεδο ποιότητας», τόνισε.

Ο υπερτουρισμός και η «τάση μυκονοποίησης»

Σε ερώτηση αν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης να βοηθήσει τις λιγότερο τουριστικές περιοχές, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο και να δώσουμε την ευκαιρία για πολλές εμπειρίες.

Αναφερόμενος στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «τάση μυκονοποίησης» στην κρουαζιέρα, επισημαίνοντας την ανάγκη διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, όπως η Δυτική Ελλάδα.

«Υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθέατα, τόσα πολλά που έχουμε να προσφέρουμε σε πολιτιστικό επίπεδο. Σήμερα, είχα ραντεβού με έναν εκπρόσωπο από τις σημαντικότερες εταιρείας κρουαζιέρας. Υπάρχει τάση μυκονοποίησης. Θα πρέπει να βρουν και νέους προορισμούς. Ζητώ από την υπουργό να βρει μια ετικέτα οικολογική με σκοπό να αυξήσουν τους προορισμούς μας. Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις. Δεν χρειαζόμαστε υποστήριξη στους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς, αλλά στους λιγότερο ανεπτυγμένους. Έγινε καταπληκτική δουλειά στη Μεσσηνία με το Costa Navarino», είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως ζούμε σε μία μικρή χώρα η οποία έχει διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, κλίμα και αυτό ανοίγει την ευκαιρία να έχουμε διαφοροποίηση στο προϊόν μας. «Θέλω οι άνθρωποι να επισκέπτονται την Ελλάδα, να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα και να έρχονται ξανά ενδεχομένως σε άλλους προορισμούς. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε με την προώθηση των επενδύσεων σε μαρίνες ή σε λύσεις βιώσιμες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των νέων προορισμών», συμπλήρωσε.

Η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και αυθεντικότητα

Σε ερώτηση για το χαρακτηριστικό της φιλοξενίας και της αυθεντικότητας των Ελλήνων και πώς θα την προστατεύσουμε, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αρχικά αναφορά στη βιοτεχνία μας.

«Πρόκειται για επαγγέλματα και τέχνες που έχουν μεταδοθεί από τη μία γενιά στην άλλη. Ας σκεφτούμε την τοπική κουζίνα. Όλα αυτά έχουν οικονομική αξία. Η μεγάλη πρόκληση για το κράτος είναι να τα διαφυλάξει, διασφαλίζοντας και την οικονομική αξία. Ένας ψαράς, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πρόσθετο εισόδημα αν κάνει βαρκάδες το απόγευμα σε τουρίστες. Αυτό απαιτεί κατάρτιση, εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτίσουμε και να πιστοποιήσουμε οδηγούς για ορειβατικές διαδρομές. Άρα, αυτό θέλει μετατόπιση από το ίδιο το κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν αυτή την αυθεντικότητα και θα τη βρεις σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν πας. Συμφωνώ απόλυτα με το σλόγκαν ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη εκπλήξεις».

Ερωτηθείς ποια είναι τα πολιτιστικά επιτεύγματα σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει μία ζωντανή πολιτιστική σκηνή σήμερα. «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για τη σύγχρονη τέχνη και κληρονομιά μας. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις σαν την Αθήνα που προσφέρουν πολλαπλά ερεθίσματα και αυτή τη μεγάλη δημιουργικότητα. Υπάρχει ένταση στην πολιτιστική παραγωγή. Μετά από τις κρίσεις που έχουμε περάσει ήταν κάτι το αναμενόμενο», ανέφερε.

Ποιον προορισμό θα πρότεινε σε ξένο επισκέπτη

Ερωτηθείς ποιος θα ήταν ένας προορισμός που θα υποδείκνυε σε κάποιον ξένο επισκέπτη στην Ελλάδα με εξαίρεση τα Λευκά Όρη, ο πρωθυπουργός είπε ότι αν ήταν νησί θα ήταν η Τήνος ή θα επέλεγε τη Λήμνο.

«Λίγο μπορεί να θυμίζει και τη Σκωτία λόγω της γεωλογίας του. Και το Ζαγόρι αν μου ζητούσαν έναν ορεινό προορισμό. Το έχουν ανακαλύψει πολλοί ξένοι επισκέπτες και βλέπουμε εδώ το δυναμικό των ορεινών προορισμών μας», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία οι επισκέπτες «να γνωρίζουν την Ελλάδα, να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα και να επιστρέφουν», υποστηρίζοντας πως απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις, μεταξύ άλλων και σε μαρίνες.