Κυριάκος Μητσοτάκης: Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο – 3 στους 4 είναι ικανοποιημένοι με την περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία

Τι είπε ο πρωθυπουργός για το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι» και τη βαθμολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών από τους ασθενείς
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI

Τα πρώτα αποτελέσματα από την βαθμολόγηση των πολιτών για την εμπειρία τους στα Επείγοντα των νοσοκομείων, αποκάλυψε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ανέφερε τα όσα έχουν αλλάξει στο ΕΣΥ από την ημέρα που ανέλαβε το «τιμόνι» της χώρας, γράφοντας πως από τους πρώτους του στόχους ήταν ένα δυναμικό και νέο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα, τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους πολίτες αλλά και τις προσλήψεις που γίνονται με σκοπό να αναβαθμιστεί το ΕΣΥ. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για τη βαθμολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών αλλά και για το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι» στα ΤΕΠ.

Ανέφερε πως το 66% των πολιτών που πήγαν στα Επείγοντα για να λάβουν ιατρική φροντίδα, χρειάστηκε να περιμένουν λιγότερο από 4 ώρες. Το 42% από αυτούς περίμεναν μόνο 1 ώρα.

Σε άλλο σημείο δήλωσε πως 3 στους 4 από αυτούς που αξιολόγησαν τις ιατρικές υπηρεσίες, εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι με την περίθαλψη που τους δόθηκε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το 2023 είχα δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Και, πράγματι, σήμερα, ανακαινίζονται νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Κάθε πολίτης έχει εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Γίνονται προσλήψεις και αναβαθμίζονται οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία, περιορίζοντας τις λίστες αναμονής. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα – βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό.

Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ’ αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό. Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε.

Στα Επείγοντα Περιστατικά παρά τη μεγάλη πίεση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, η εικόνα δείχνει επίσης ενθαρρυντική: για το 66% η παραμονή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες. Μάλιστα για το 42% εξ αυτών ήταν κάτω από μία ώρα. Κάτι που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» το οποίο ξεκίνησε στις εφημερίες 10 νοσοκομείων και σταδιακά επεκτείνεται, φέρνει αποτελέσματα. Το ίδιο, ασφαλώς, και η γνώμη των πολιτών που θα βοηθά την Πολιτεία να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα.

Όσο το δείγμα των απαντήσεων θα μεγαλώνει, θα αποκτούμε ακόμα πιο σαφή εικόνα για κάθε νοσοκομείο και κλινική του κέντρου και της περιφέρειας. Σύντομα, μάλιστα, στην αξιολόγηση θα ενταχθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι ογκολογικές δομές. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου που πλέον λαμβάνουν σε SMS όσοι ολοκληρώνουν τη νοσηλεία τους. Οι απαντήσεις τους θέλουν μόνο λίγα λεπτά. Βοηθούν, όμως, να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών. Συνεχίζουμε!

