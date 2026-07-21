Παύλος Μαρινάκης: Δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από τις εκλογές οι 4 βουλευτές που τους ασκήθηκαν διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πακέτο μέτρων που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ προανήγγειλε ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει ο πρωθυπουργός, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος που «θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

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Όπως χαρακτηριστικά είπε, «ο πρωθυπουργός είναι αυτός που στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα. Γνωρίζω για πακέτο 1 δισ., το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προήλθε από νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά από τη μείωση συντελεστών, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Η Ελλάδα, χωρίς να αυξήσει κανέναν φορολογικό συντελεστή, μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά αποφασίζουμε πώς θα επιστρέψουν στους πολίτες», ανέφερε.

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Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση παρουσιάζει προτάσεις χωρίς να εξηγεί τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Ως παράδειγμα ανέφερε την πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, εκτιμώντας ότι το κόστος της ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

«Το ΠΑΣΟΚ πρώτα ανακοινώνει μέτρα και μετά προσπαθεί να εξηγήσει πώς θα τα πληρώσει. Η 13η σύνταξη κοστίζει δισεκατομμύρια και δεν λέει από πού θα βρεθούν τα χρήματα», είπε.

Αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, η κυβέρνηση είχε επιμείνει ότι πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, ενώ – όπως είπε – το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων».

«Ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε ότι οι 13 αυτοί άνθρωποι ήταν ήδη υπόδικοι. Τρεις μήνες μετά, οι 9 από αυτούς πάνε στο αρχείο. Δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις παραπομπής. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα», υποστήριξε, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα τα τελευταία 30 χρόνια.

Αναφερόμενος στους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από τις επόμενες εκλογές.

Όπως είπε, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στη Δικαιοσύνη και η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια.

«Οι βουλευτές ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για να παρέχουν εξηγήσεις και να κριθεί αν θα ασκηθεί αρχικά ποινική δίωξη. Τι είπαμε εμείς τότε; Είναι μια σοβαρή εξέλιξη και πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Τεκμήριο αθωότητας, με λίγα λόγια».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε: «Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, 3 Απριλίου στη Βουλή μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ως άλλος εισαγγελέας ή ανακριτής, αποφάσισε ότι 13 αυτοί οι βουλευτές – άνθρωποι, οικογενειάρχες που έχουν γυναίκες και παιδιά – είναι ένοχοι ή σίγουρα υπόδικοι».

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε: «Σίγουρα υπόδικος σημαίνει, για να μην μπερδευόμαστε, ότι θα ασκηθεί σίγουρα ποινική δίωξη. Κάποιους μήνες μετά, ήδη 9 από τους 13 πάνε αρχείο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις παραπομπής. Ούτε ενδείξεις ενοχής. Για τους 9 δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις. Άρα οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια αδίκως. Εδώ πρέπει να ζητήσουν μια συγγνώμη. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν και μπορεί και να αθωωθούν».