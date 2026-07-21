Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα – 23 δις ευρώ για επενδύσεις σε βάθος 5ετιας

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 παρουσιάστηκε στο Ωδείο Αθηνών από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παρών ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος περιέγραψε το όραμά του με ορίζοντα το 2030.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα πακέτο 23 δις ευρώ και πως δεν θα μπορούσαν να διατεθούν αυτοί οι πόροι για ανάπτυξη και επενδύσεις αν δεν είχε προηγηθεί μια συνολικά πετυχημένη οικονομική διαχείριση. «Η χώρα μας πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ και διαθέτει και πόρους για επενδύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. «Είναι ένα όπλο για την αναπτυξιακή μας πολιτική έως το 2030. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή να διαθέσουμε τόσους πόρους στο ΕΠΑ και να τους διαθέταμε για κοινωνική πολιτική. Το παιχνίδι της σύγκλισης θα παιχτεί στον τομέα των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών», είπε ο πρωθυπουργός.

Θέλοντας να δώσει έμφαση στην περιφερειακή διάσταση σημείωσε: «Να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η Ελλάδα».

«Αυτό που πετύχαμε μέσα από το επιτελικό κράτος είναι να αντιστρέψουμε την πρακτική των αποσπασματικών επιλογών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Έχω θέσει τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Ενόψει του προεκλογικού μας προγράμματος για τις εκλογές του 2027 πρέπει να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Όλη αυτή η συζήτηση συνδέεται με την σκληρή διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερες ταχύτητες και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει η ανάγκη να κινηθούμε με ταχύτητα αλλά και διαφάνεια», είπε και κατέληξε: «Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη χώρα».

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Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Θεσπίστηκε αρχικά με τον ν. 4635/2019 και αποτελεί τη βάση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας.

Το νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκρίθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι βασικοί πυλώνες και οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Υποδομές και μεταφορές: Αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων για καλύτερη συνδεσιμότητα.

Κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία: Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Πράσινη ανάπτυξη: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Κοινωνική συνοχή: Δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ανάπτυξη.

Καινοτομία και εξωστρέφεια: Στήριξη του τουρισμού, της βιομηχανίας και του αγροδιατροφικού τομέα.