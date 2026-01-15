Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο για την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων» – «Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο με αφορμή την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

Στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα από την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των φρεγατών Belharra έως σήμερα, καθώς και ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, στο βίντεο με την άφιξη της νέας φρεγάτας «Κίμων», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή».

 

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης, 15.01.2026, στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκε μια ιστορική στιγμή, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια και η σχετική τελετή απόδοσης τιμών στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» όταν έφτασε στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας ήταν πλήρως εντυπωσιακή.

