Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της», γράφει το TV5 Monde για την εκλογή του στο Eurogroup

Η είδηση ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου.

Το TV5 Monde, σε δημοσίευμά του, αναφέρεται στον Κυριάκο Πιερρακάκη και στην εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup, και μάλιστα σχολιάζει ότι η προεδρία ήρθε 10 χρόνια μετά τον κίνδυνο η Ελλάδα να αποχωρούσε από την ευρωζώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δέκα χρόνια μετά την παραλίγο αποβολή της από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, της Ευρωομάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έναρξη του άρθρου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι υπουργός Οικονομικών από τον Μάρτιο του 2024. Από το 2019 είχε αναλάβει τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια ως υπουργός Παιδείας.

Στην υποψηφιότητά του τόνισε «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» της γενιάς του, μετά τις δύσκολες χρονιές της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους λίγο έλειψε να οδηγήσει στη διάλυση της ζώνης του ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μίλησε για μια «υπαρξιακή κρίση» που, όπως είπε, ανέδειξε «το κόστος της αδράνειας, την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Ποιοι είναι οι 2 υποψήφιοι

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αντιμετώπισε ως αντίπαλο τον Βέλγο υπουργό Προϋπολογισμού, Βενσάν Βαν Πετεγκέμ, 45 ετών, μέλος του Eurogroup από το 2020. Και οι δύο ανήκουν σε κόμματα της δεξιάς.

Η εκλογή τους προκηρύχθηκε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Eurogroup από το 2020 και είχε επανεκλεγεί μόλις πριν από λίγους μήνες.

Τι είναι το Eurogroup και ποιες οι αρμοδιότητες του προέδρου

Το Eurogroup, που ιδρύθηκε το 1997, συντονίζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των 20 χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες σύντομα θα γίνουν 21, καθώς η Βουλγαρία αναμένεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup προετοιμάζει τις μηνιαίες συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης και την εκπροσωπεί σε διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, G7 Οικονομικών), γεγονός που του δίνει ισχυρό διεθνές κύρος.

Παράλληλα, το Eurogroup ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη τη διαδικασία επιλογής για ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό αξίωμα: τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο νέος αντιπρόεδρος θα διαδεχθεί τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία λήγει στα τέλη Μαΐου 2026.

Το Eurogroup παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία, καθώς στις αρχές του 2026 θα επιλέξει έναν από τους υποψηφίους που θα προτείνουν τα κράτη της ευρωζώνης. Η επιλογή αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από τους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ, μετά από γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η διαδοχή του κ. ντε Γκίντος θεωρείται πρόβα για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένονται το 2027, όταν θα λήξουν οι θητείες τριών από τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ανάμεσά τους και της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, θέση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών χωρών.