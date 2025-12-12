Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της», γράφει το TV5 Monde για την εκλογή του στο Eurogroup

Τι αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα για τον έλληνα υπουργό Οικονομικών
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης / Reuters

Η είδηση ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου.

Το TV5 Monde, σε δημοσίευμά του, αναφέρεται στον Κυριάκο Πιερρακάκη και στην εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup, και μάλιστα σχολιάζει ότι η προεδρία ήρθε 10 χρόνια μετά τον κίνδυνο η Ελλάδα να αποχωρούσε από την ευρωζώνη.

«Δέκα χρόνια μετά την παραλίγο αποβολή της από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, της Ευρωομάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έναρξη του άρθρου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι υπουργός Οικονομικών από τον Μάρτιο του 2024. Από το 2019 είχε αναλάβει τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια ως υπουργός Παιδείας.

Στην υποψηφιότητά του τόνισε «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» της γενιάς του, μετά τις δύσκολες χρονιές της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους λίγο έλειψε να οδηγήσει στη διάλυση της ζώνης του ευρώ.

Μίλησε για μια «υπαρξιακή κρίση» που, όπως είπε, ανέδειξε «το κόστος της αδράνειας, την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Ποιοι είναι οι 2 υποψήφιοι

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αντιμετώπισε ως αντίπαλο τον Βέλγο υπουργό Προϋπολογισμού, Βενσάν Βαν Πετεγκέμ, 45 ετών, μέλος του Eurogroup από το 2020. Και οι δύο ανήκουν σε κόμματα της δεξιάς.

Η εκλογή τους προκηρύχθηκε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Eurogroup από το 2020 και είχε επανεκλεγεί μόλις πριν από λίγους μήνες.

Τι είναι το Eurogroup και ποιες οι αρμοδιότητες του προέδρου

Το Eurogroup, που ιδρύθηκε το 1997, συντονίζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των 20 χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες σύντομα θα γίνουν 21, καθώς η Βουλγαρία αναμένεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup προετοιμάζει τις μηνιαίες συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης και την εκπροσωπεί σε διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, G7 Οικονομικών), γεγονός που του δίνει ισχυρό διεθνές κύρος.

Παράλληλα, το Eurogroup ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη τη διαδικασία επιλογής για ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό αξίωμα: τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο νέος αντιπρόεδρος θα διαδεχθεί τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία λήγει στα τέλη Μαΐου 2026.

Το Eurogroup παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία, καθώς στις αρχές του 2026 θα επιλέξει έναν από τους υποψηφίους που θα προτείνουν τα κράτη της ευρωζώνης. Η επιλογή αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από τους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ, μετά από γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η διαδοχή του κ. ντε Γκίντος θεωρείται πρόβα για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένονται το 2027, όταν θα λήξουν οι θητείες τριών από τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ανάμεσά τους και της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, θέση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών χωρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
130
73
52
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σόου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον «Φραπέ»: Κάλεσε το 100 και έδωσε «ραντεβού» με περιπολικό έξω από κανάλι για να της πάρει κατάθεση
Στο βίντεο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδινε ραντεβού με τους αστυνομικούς στο στούντιο του Kontra Channel όπου λίγο αργότερα είχε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 14
Ανδρουλάκης και Βενιζέλος ανοίγουν διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στον διάλογο»
Νίκος Ανδρουλάκης και Ευάγγελος Βενιζέλος
Σε πανηγυρικό κλίμα η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ λόγω Πιερρακάκη: Εύσημα Μητσοτάκη αλλά και «γκρίνια» για τα μπλόκα των αγροτών
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το βαρύ κλίμα μεταξύ βουλευτών για τους χειρισμούς στο αγροτικό «εκτονώθηκε» σε ένα μεγάλο βαθμό στη σύσκεψη της Τετάρτης που είχαν με τον Κώστα Τσιάρα
Κυριάκος Πιερρακάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης
Το παρασκήνιο της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στο «τιμόνι» του Eurogroup - Νίκησε τον βαν Πέτεγκεμ από τα «αποδυτήρια»
Το ισχυρό «comeback story» της Ελλάδας, αλλά και η άρνηση των Βέλγων να «ξεπαγώσουν» τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο τραπεζικό τους σύστημα, «κλείδωσαν» στην ουσία τη νίκη Πιερρακάκη
Κυριάκος Πιερρακάκης
Newsit logo
Newsit logo