Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια και αγκαλιές για την προεδρία του Eurogroup – Όσα έγιναν πριν μπει στην ολομέλεια της Βουλής

Βουλευτές και υπάλληλοι της Βουλής, του είπαν τα πιο θερμά λόγια κι εκείνος τους ευχαριστούσε χαμογελαστός
Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Βουλή μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogoup και λίγο πριν μπει στην ολομέλεια, δέχθηκε συγχαρητήρια αλλά και αγκαλιές οι οποίες μάλιστα καταγράφηκαν σε βίντεο. 

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη (11/12/25) νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ σε μια ψηφοφορία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο για την Ελλάδα. 

Ο ίδιος εμφανίστηκε χαμογελαστός στη Βουλή το απόγευμα της Παρασκευής (12/12/25) και δε σταμάτησε να δέχεται τα πιο θερμά λόγια για τη νέα θέση του, από βουλευτές αλλά και υπαλλήλους της Βουλής που τον έβλεπαν για πρώτη φορά, μετά την εκλογή του.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε με πολύ θερμά λόγια, την είδηση για τα νέα καθήκοντα του Κυριάκου Πιερρακάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

