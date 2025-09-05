Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές για ομιλία Τσίπρα: Το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα»

«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά»
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην «μαύρη περίοδο» 2015-2019 αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

Το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα», τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες», συμπληρώνουν οι κυβερνητικές πηγές για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα της Παρασκευής (5/9/25).

Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.

Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά.

