Λαζαρίδης: Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει με σκληρά λόγια για τον Μακάριο Λαζαρίδη με αφορμή τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του χθες (19/11/25) κατά την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

«Ακόμα και από το ιερό βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή»…

Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον @androulakisnick



Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το @Pasol και προσωπικά ο @androulakisnick.



Ακόμα και από το ιερό… — Μακάριος Λαζαρίδης (@mvlazaridis) November 20, 2025

«Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης διάβασαν τα πρακτικά της Επιτροπής, διαψεύδοντας πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος, παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το «άσπρο μαύρο».

Είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του. Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια. Οι πολίτες κρίνουν» καταλήγει η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.