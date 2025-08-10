Λένα Σαμαρά: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά τη Δευτέρα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί τη Δευτέρα (11.08.2025) στην εξόδιο ακολουθία της Λένας Σαμαρά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τη Λένα Σαμαρά που άφησε τη τελευταία της πνοή, το βράδυ της 7ης Αυγούστου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, σε ηλικία 34 ετών θα αποχαιρετίσει τη Δευτέρα η οικογένεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Νωρίτερα, όπως γνωστοποιήθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην κηδεία της Σταυρούλας Γείτονα στο νεκροταφείο Κηφισιάς.