Πολιτική

Λιάνα Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: Καταλαβαίνω τι είναι να «σκάει» κανείς από προσωπικές επιθέσεις

«Καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από ''φούσκωμα'' προσωπικό, από κακοήθη ''μανταλάκια'', υπάρχει τοξικότητα, είναι στην κοινωνία, είναι παντού»
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

«Το να πάθει εγκεφαλικό κάποιος, είναι το λιγότερο με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού», σχολίασε, μεταξύ άλλων, η Λιάνα Κανέλλη για τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη που εξακολουθεί να δίνει μάχη στην εντατική του «Ευαγγελισμού».

Η Λιάνα Κανέλλη έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος την Τετάρτη (15.04.2026) υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, και υποβλήθηκε σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας, με την κατάστασή του να παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή.

Στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι», την Πέμπτη (16.04.2026) η βουλευτής του ΚΚΕ, αφού έστειλε τις ευχές της στον υφυπουργό στον πρωθυπουργό για ταχεία ανάρρωση, ανέφερε ότι καταλαβαίνει τι είναι να «σκάει» κανείς από προσωπικές επιθέσεις που μπορεί να δέχεται με τα όσα γράφονται ανεξέλεγκτα.

«Περαστικά στον άνθρωπο. Κουράγιο στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δύσκολα είναι αλλά απ’ ό,τι καταλαβαίνω είναι και ελέγξιμα σε έναν βαθμό. Να πω τη ”μαύρη” μου αλήθεια, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, όποιος έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, το να πάθει εγκεφαλικό είναι το λιγότερο με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού.

 

Δε θα πω τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από ”φούσκωμα” προσωπικό, από κακοήθη ”μανταλάκια”. Υπάρχει τοξικότητα, είναι στην κοινωνία, είναι παντού, είναι βαθύ και είναι το έσχατο στάδιο όταν έχει γλιστρήσει προς τα κάτω εντελώς ο καπιταλισμός. Τα έχει φτύσει εντελώς το σύστημα διεθνώς», είπε η Λιάνα Κανέλλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
186
106
102
85
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο – Ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης πρότεινε ο Μητσοτάκης
O Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε social media, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027
Κυριάκος Μητσοτάκης
«Μονομαχία» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Τοξικότητα, Μυλωνάκης, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο
Ο Πρωθυπουργός απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, σχολίασε ότι το θέτει με «σφιγμένο τρόπο» και επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης 11
Κουτσούμπας κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και κράτος δικαίου: «Είστε έκθετοι και δεν μπορείτε να το κρύψετε»
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή, μιλώντας για «σάπιο κράτος» και για ένα πολιτικό σύστημα που, όπως είπε, υπηρετεί την εξουσία του κεφαλαίου και όχι τις ανάγκες του λαού
Δημήτρης Κουτσούμπας
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός»
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στη δευτερολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας βολές κατά του πρωθυπουργού για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενώ επανέλαβε το αίτημα για εκλογές
Νίκος Ανδρουλάκης
5
Newsit logo
Newsit logo