Λιάνα Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: Καταλαβαίνω τι είναι να «σκάει» κανείς από προσωπικές επιθέσεις

«Το να πάθει εγκεφαλικό κάποιος, είναι το λιγότερο με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού», σχολίασε, μεταξύ άλλων, η Λιάνα Κανέλλη για τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη που εξακολουθεί να δίνει μάχη στην εντατική του «Ευαγγελισμού».

Η Λιάνα Κανέλλη έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος την Τετάρτη (15.04.2026) υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, και υποβλήθηκε σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας, με την κατάστασή του να παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι», την Πέμπτη (16.04.2026) η βουλευτής του ΚΚΕ, αφού έστειλε τις ευχές της στον υφυπουργό στον πρωθυπουργό για ταχεία ανάρρωση, ανέφερε ότι καταλαβαίνει τι είναι να «σκάει» κανείς από προσωπικές επιθέσεις που μπορεί να δέχεται με τα όσα γράφονται ανεξέλεγκτα.

«Περαστικά στον άνθρωπο. Κουράγιο στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δύσκολα είναι αλλά απ’ ό,τι καταλαβαίνω είναι και ελέγξιμα σε έναν βαθμό. Να πω τη ”μαύρη” μου αλήθεια, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, όποιος έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, το να πάθει εγκεφαλικό είναι το λιγότερο με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού.

Δε θα πω τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από ”φούσκωμα” προσωπικό, από κακοήθη ”μανταλάκια”. Υπάρχει τοξικότητα, είναι στην κοινωνία, είναι παντού, είναι βαθύ και είναι το έσχατο στάδιο όταν έχει γλιστρήσει προς τα κάτω εντελώς ο καπιταλισμός. Τα έχει φτύσει εντελώς το σύστημα διεθνώς», είπε η Λιάνα Κανέλλη.