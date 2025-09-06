Λίνα Μενδώνη για Γλυπτά Παρθενώνα: «Έχουν γίνει τα πιο σημαντικά και με αποτέλεσμα βήματα – Οι συζητήσεις προχωρούν

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου Πολιτισμού με την Λίνα Μενδώνη να επισημαίνει ότι οι συζητήσεις προχωρούν σε πολλαπλά επίπεδα.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στην ΕΡΤnews για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σημείωσε ότι έχουν γίνει βήματα και ακολουθείται μια συγκεκριμένη στρατηγική.

«Αυτά τα έξι χρόνια, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν γίνει τα πιο σημαντικά και με αποτέλεσμα βήματα, στο ζήτημα αυτό του μεγάλου εθνικού μας αιτήματος της οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι συζητήσεις προχωρούν, είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά στρατηγική η οποία αποκαλύπτεται, παύει να είναι στρατηγική», ήταν τα λόγια της υπουργού Πολιτισμού.

Δεν έκρυψε και την αισιοδοξία της τονίζοντας ότι…«αν δεν πιστεύαμε σε αυτό, δεν θα εργαζόμαστε με τόση επιμονή, υπομονή και μέθοδο».

Η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε και το περίπτερο της ΕΡΤnews… «Είχα τη χαρά να με ξεναγήσουν ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος και να δούμε όλα τα εργαλεία και όλα τα προϊόντα τα οποία έχει δημιουργήσει η ΕΡΤ και τα οποία έχουν συντελέσει στο να καθίσταται ένα εξαιρετικά ποιοτικό κανάλι ενημέρωσης και ψυχαγωγίας».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως, «στόχος μας από το 2019 είναι να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ως έναν εξαιρετικά σημαντικό τόπο πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και πολιτιστικού προορισμού».

Όπως είπε, «το Υπουργείο Πολιτισμού συστηματικά τα έξι αυτά χρόνια έχει ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, της πολιτιστικής κληρονομίας των μνημείων της Κεντρικής Μακεδονίας, που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια και ειδικά της Θεσσαλονίκης, είναι πάνω από 110 εκατομμύρια και συγχρόνως να προβάλλουμε τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Και αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον η Ελλάδα έχει να αναδείξει και να δείξει στο εξωτερικό εξαιρετικά σημαντικά σχήματα και φορείς πολιτιστικούς που μπορούν πολύ άνετα να συναγωνίζονται τις μεγάλες διεθνείς ορχήστρες στις διεθνείς σκηνές». Τόνισε πως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, είναι η Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, «για την οποία είμαστε υπερήφανοι».