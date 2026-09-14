Πέτσας «αδειάζει» Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Άστοχη η δήλωση – Διαφωνώ επί της ουσίας»

Σαφείς αποστάσεις από τον Παύλο Μαρινάκη και την τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας πήρε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, χαρακτηρίζοντας «άστοχη» τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και προειδοποιώντας ότι δημιουργεί «ανεπίτρεπτη σύγχυση» μεταξύ προσωπικής άποψης και κυβερνητικής πολιτικής.

Ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας τη Δευτέρα (14.09.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, διαφώνησε μάλιστα και επί της ουσίας με όσα ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζομένου και όχι για μια κοινωνική παροχή που μπορεί να ενταχθεί αδιακρίτως στη γενικότερη συζήτηση περί επιδομάτων.

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«Ήταν άστοχη η δήλωσή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση, όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και την κυβερνητική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο Στέλιος Πέτσας κατέστησε σαφές ότι η ένστασή του δεν περιορίζεται στον θεσμικό ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά αφορά και το περιεχόμενο της πρότασης.

«Ο δεύτερος λόγος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας», είπε.

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Στέλιος Πέτσας: «Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα»

Εξηγώντας τη διαφωνία του, ο Στέλιος Πέτσας έκανε σαφή διάκριση μεταξύ του επιδόματος ανεργίας και της ευρύτερης συζήτησης για το κατά πόσο ορισμένες κοινωνικές παροχές μπορούν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για την εργασία.

«Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο και κατά πόσο αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία, σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου για την περίπτωση που βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίχτυ ασφαλείας να τον στηρίξει για κάποιους μήνες».

Η παρέμβαση Πέτσα έρχεται ενώ ο Παύλος Μαρινάκης έχει επιμείνει ότι η πρότασή του για μετατροπή, μετά από ένα διάστημα, του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας αποτελεί αποκλειστικά προσωπική του θέση και δεν περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Αξίζει ένας ευρύτερος διάλογος για τις κοινωνικές παροχές»

Παρά τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη πρόταση, ο βουλευτής της ΝΔ άφησε ανοιχτό το πεδίο για μια συνολικότερη συζήτηση γύρω από το σύστημα κοινωνικών παροχών.

«Ένας ευρύτερος διάλογος για εκσυγχρονισμό του πλαισίου των κοινωνικών παροχών με την ευρεία έννοια ίσως να άξιζε τον κόπο να τον κάνει κανείς, αλλά δεν μιλήσαμε για αυτό, μιλήσαμε για το επίδομα ανεργίας», ανέφερε.

Ο Στέλιος Πέτσας υποστήριξε ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που λαμβάνουν επιδόματα επειδή τα δικαιούνται, αλλά και περιπτώσεις κατάχρησης του συστήματος, όπως μέσω της απόκρυψης εισοδημάτων.

«Αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει», σημείωσε.

Πέτσας για Ανδρουλάκη: «Χάνει πολλές ευκαιρίες»

Ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε και στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να ενισχύσει την πολιτική του θέση.

«Χάνει πολλές ευκαιρίες ο κ. Ανδρουλάκης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι έχασε αρχικά την ευκαιρία «να εγκαθιδρυθεί ως ο δεύτερος πόλος» μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τώρα «χάνει την ευκαιρία από τον κ. Τσίπρα».

Ο βουλευτής της ΝΔ άσκησε κριτική και στις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα υλοποιήσει».

«Δεν γοητεύει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και είναι χαμηλά στην εκτίμηση ότι είναι ο κατάλληλος για πρωθυπουργός, ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

«Χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις»

Ο Στέλιος Πέτσας τοποθετήθηκε, τέλος, και για τα οικονομικά μέτρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι ορισμένα από αυτά θα πρέπει, εφόσον το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, να εφαρμοστούν ταχύτερα.

Ειδική αναφορά έκανε στο τέλος επιτηδεύματος, διερωτώμενος: «Δεν κατανοώ γιατί να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος από την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και να μην καταργηθεί στον Άγιο Στέφανο που παίρνω τον καφέ μου».

Προειδοποίησε, παράλληλα, για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω του ενεργειακού κόστους, ζητώντας ισχυρότερη κυβερνητική αντίδραση.

«Πιστεύω ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα από την κυβέρνηση», κατέληξε.