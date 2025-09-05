Πολιτική

Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist για το Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και Ταμείο για στήριξη των Νέων Γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα
Αλέξης Τσίπρας
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο του Economist, περιγράφοντας το δικό του σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας…

«Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός» είπε ο Αλ.Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist, περιγράφοντας ταυτόχρονα την μετεξέλιξη και την εμβάνθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού που είχε αναφερθεί και πρόσφατα.

Δείτε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: 

Αναφερόμενος στους άξονες που πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία προτείνει μεταξύ άλλων την δημιουργία ενός Ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών.

Πολιτική
