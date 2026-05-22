Στη Βουλή η μάχη για τις υποκλοπές: Το σχέδιο της ΝΔ για να «μπλοκάρει» την Εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Νέα «μετωπική» σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αναμένεται σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Απόφαση με 151 και όχι με 120 ψήφους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσανατολίζεται στο να αιτηθεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 του Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν ότι για αιτήματα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας (λόγω της εμπλοκής της Ε.Υ.Π.) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 ψήφοι. Κάτι που θα «μπλοκάρει» τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη και αν συνταχθούν όλα με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, να «επιβάλλουν» τη νέα έρευνα, σε επίπεδο Εξεταστικής, από τη Βουλή.

Τα επιχειρήματα για το «όχι»

Τα βασικά επιχειρήματα του κυβερνώντος κόμματος για να απορρίψει το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, είναι, πρώτον ότι το θέμα της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ερευνήθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή που συστάθηκε στη Βουλή τον Αύγουστο του 2022, η οποία απεφάνθη ότι επρόκειτο για «νόμιμη επισύνδεση» και ότι δεν προέκυψαν αποδείξεις εμπλοκής της κυβέρνησης ή του πρωθυπουργικού γραφείου στη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator.

Δεύτερον, παραπέμπει και στην απόφαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου (Ιούλιο του 2024), η οποία επίσης απεφάνθη ότι δεν εντοπίζεται εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή κρατικών λειτουργών στη χρήση του Predator. Αντίθετα ένοχοι έχουν κριθεί 4 φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με το Predator και την εταιρεία που το εμπορευόταν.

Τρίτον, το Μέγαρο Μαξίμου, όσον αφορά στις αιτιάσεις για πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, τονίζει ότι αυτές κρίθηκαν από τους πολίτες στις δύο περασμένες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Οι πολίτες τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους και, από εκεί και πέρα, η δικαστική του διερεύνηση προχωράει» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλίες σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο για την ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου της ΕΥΠ (Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών) και της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών.

«Όχι στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής»

Παράλληλα, η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, και δη το ΠΑΣΟΚ, ότι επιδιώκει «να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο» και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ενδώσει «στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής που επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης», για λόγους, όπως λέει, μικροπολιτικών και προεκλογικών σκοπιμοτήτων.

«Δε θα μιλάμε μονοθεματικά για να κάνουμε το χατίρι της αντιπολίτευσης που δεν έχει πρόγραμμα και δεν μιλάει για τη ζωή των πολιτών. Ούτως ή άλλως, όλα τα προχωράει η Δικαιοσύνη», δηλώνουν στελέχη της κυβέρνησης.

Τι «στάθμισε» το Μέγαρο Μαξίμου

Σε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμήθηκε ότι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης θα βρεθούν για λίγες ημέρες ψηλά στην επικαιρότητα, όμως στη συνέχεια η πολιτική συζήτηση «θα μετατεθεί σε θέματα που απασχολούν τους πολίτες», οι οποίοι, όπως σημειώνουν, επικαλούμενοι και ευρήματα των δημοσκοπήσεων, «δεν ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα αλλά για άλλα μείζονα προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητα τους».

Για το Μαξίμου έχει σημασία να κλείσουν τα «μέτωπα» που δίνουν το «βήμα» στην αντιπολίτευση να καλλιεργεί τη σκανδαλολογία, ώστε να έχει μπροστά της καθαρό τοπίο τους επόμενους μήνες και η πολιτική αντιπαράθεση να αφορά στα διλήμματα των εκλογών, τις προγραμματικές δεσμεύσεις των κομμάτων για την επόμενη τετραετία, και σε θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.

Απορρίφθηκε η σύσταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Στο πλαίσιο αυτό, χθες, με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, απορρίφθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, μαζί με κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή, με το επιχείρημα ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για ποινικές ευθύνες τους σε σχέση με τις παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απάντηση για το ενδεχόμενο Πρότασης Δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Όσον αφορά στα σενάρια για κατάθεση Πρότασης Δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, «γαλάζια» στελέχη τη χαρακτηρίζουν «καλοδεχούμενη», τονίζοντας ότι θα αποτελέσει αφορμή για να επαναβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ προς την κυβέρνηση και η ενότητα στο κυβερνών κόμμα.