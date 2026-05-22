Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «θεσμική παρακμή»: Απειλεί με σκληρή κλιμάκωση σε περίπτωση 151 ψήφων για την Εξεταστική

Στο τραπέζι έχει πέσει ως και η πρόταση δυσπιστίας, με το σενάριο πάντως να απομακρύνεται για την ώρα, δεδομένης και της δήλωσης Ανδρουλάκη ότι θα σεβαστεί τα φίλαθλα αισθήματα
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
Για την τρίτη ημέρα ενός σερί κινήσεων, ενδεικτικών της «θεσμικής παρακμής» στην χώρα, επί κυβερνήσεως της ΝΔ, ετοιμάζονται ενόψει της συζήτησης επί της πρότασής τους για συγκρότηση νέας εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, στο ΠΑΣΟΚ.

Προχθές, ήταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κλήθηκε και παρευρέθη ο Διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο οποίος είχε έναν αποκαλυπτικό, για την Χαριλάου Τρικούπη διάλογο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Υποστηρίζοντας σε αυτόν, ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρει γιατί παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ούτε έχει δει ποτέ γραπτώς τη σχετική εντολή, στην Χαριλάου Τρικούπη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατέρρευσε η επιχείρηση σπίλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, που επί χρόνια προκαλείτο να απαντήσει γιατί δεν πήγαινε να ενημερωθεί «στο αυτί» για τους λόγους της παρακολούθησής του, αφήνοντας υπόνοιες ότι τάχα υπάρχει κάτι που φοβάται.

Χθες, με την συζήτηση και την ψηφοφορία επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην μέλη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφορικά με την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας, στην Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαιώθηκαν όσον αφορά στους φόβους τους ότι άλλη μία προσπάθεια για απόδοση δικαιοσύνης γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, θα έπεφτε στο κενό, εξαιτίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που δε θέλει επουδενί να γίνει έρευνα για μέλη της κυβέρνησης, όπως χαρακτηριστικά λένε.

Σήμερα, δε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Και αυτό γιατί πληθαίνουν τα σενάρια ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα θέσει ζήτημα «εθνικής ασφάλειας» προκειμένου να αυξήσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ψήφοι που θα απαιτηθούν θα είναι 151, αντί 120 που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και είχαν κριθεί αρκετές προ τετραετίας, όταν συγκροτήθηκε η πρώτη εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Κάτι τέτοιο βεβαίως, θα απέκλειε και πάλι κάθε ενδεχόμενο έρευνας γύρω από την υπόθεση μέσω εξεταστικής, αφού οι βουλευτές της πλειοψηφίας δε θα ψήφιζαν ποτέ υπέρ μίας τέτοιας επιτροπής.

Εφόσον επιβεβαιωθούν και σήμερα οι φόβοι του ΠΑΣΟΚ, είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσουν. Στο τραπέζι έχει πέσει ως και η πρόταση δυσπιστίας, με το σενάριο πάντως να απομακρύνεται για την ώρα, δεδομένης και της δήλωσης Ανδρουλάκη ότι θα σεβαστεί τα φίλαθλα αισθήματα των πολιτών που έχουν το βλέμμα τους στο Final Four της Αθήνας. Ήδη, ωστόσο, αναζητούνται άλλοι τρόποι αντίδρασης, όπως μία πρωτοβουλία, ανάλογη άλλων που έχει λάβει στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, που θα επικεντρώνεται αυτή τη φορά στους Θεσμούς και την ανάγκη σωστής λειτουργίας τους. Ένα θέμα, που έχει εδώ και χρόνια κάνει «σημαία» του το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

