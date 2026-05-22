Πολιτική

Οι «άνθρωποι» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο γιος της Βασιλικής Θάνου, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ

Πολλά από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο βράδυ της Πέμπτης στο Ολύμπιον αποτέλεσαν έκπληξη
Η Μαρία Καρυστιανού
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μπαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού από τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026).

Η Μαρία Καρυστιανού έχοντας στο πλευρό της πολλά στελέχη, έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Αν κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην παρουσίαση, η φράση ετερόκλητο κοινό, θα ταίριαζε «γάντι».

Ο Θανάσης Αυγερινός ήταν γνωστό ότι θα παρουσίαζε την εκδήλωση και δίπλα του ήταν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου το όνομα της οποίας κρατούσαν μυστικό.

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού βρέθηκαν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την «Νίκη» στην Α’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Σύρπης ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μάλιστα ο τελευταίος εμφανίστηκε έκανε μια δήλωση και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν η δικηγόρος και δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης γιος του Σάββα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο εμπειρογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου.

Παρόντες ήταν ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη που είχε βρεθεί την περασμένη Κυριακή στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού στη συνάντηση που έγινε στο Κολωνάκι, ο γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, Σπύρος Χριστόφιλος  και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου Βασίλης Φούσκας.

Στο Ολύμπιον βρέθηκε και ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος ε.α. πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του Νίκου Γαλανού πρώην βουλευτή του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.

Στο «Ολύμπιον» ήταν ακόμα η επικοινωνιολόγος Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη κ.α.

Πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν τα μηνύματά τους μέσα από βίντεο. Ανάμεσά τους η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα – σύμβολο για την ιστορία της κυπριακής τραγωδίας του 1974 και ο Κώστας Κατέχης, ραδιοφωνικός παραγωγός από την Νέα Υόρκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
163
159
158
127
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αποχώρησε από τη Βουλή και τη συζήτηση για την εξεταστική το ΠΑΣΟΚ - Θέμα εθνικής προδοσίας έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Βορίδης: «Τα 120 ναι παραβιάζουν το Σύνταγμα» - «Ο Νίξον της Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι εδώ σήμερα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Ξεκίνησε το πραξικόπημα» φώναζε ο Σωκράτης Φάμελλος
Βουλή
Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «θεσμική παρακμή»: Απειλεί με σκληρή κλιμάκωση σε περίπτωση 151 ψήφων για την Εξεταστική
Στο τραπέζι έχει πέσει ως και η πρόταση δυσπιστίας, με το σενάριο πάντως να απομακρύνεται για την ώρα, δεδομένης και της δήλωσης Ανδρουλάκη ότι θα σεβαστεί τα φίλαθλα αισθήματα
Νίκος Ανδρουλάκης
Στη Βουλή η μάχη για τις υποκλοπές: Το σχέδιο της ΝΔ για να «μπλοκάρει» την Εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ
«Οι πολίτες τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους και, από εκεί και πέρα, η δικαστική του διερεύνηση προχωράει» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης
Ολομέλεια της Βουλής
Η Μαρία Καρυστιανού, η Ελπίδα της Δημοκρατίας, η διακήρυξη 20 σημείων και το σόου από Αυγερινό και Μουτσάτσου
Η μητέρα της Μάρθης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το πολιτικό εγχείρημά της, με αιχμές κατά του «κατεστημένου», αναφορές σε «παρακράτος» και κεντρικό αφήγημα τη Δικαιοσύνη, τα Τέμπη και την «αφύπνιση της κοινωνίας»
Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (Πηγή φωτογραφίας: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ 113
Newsit logo
Newsit logo