Live ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Athens Innovation Summit

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συζήτηση το βράδυ της Παρασκευής (12/9/25) με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Demis Hassabis συναντώνται στο Ηρώδειο, για μία συζήτηση γύρω από το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Την συζήτηση συντονίζει η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, θα διερευνήσουν πώς οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού στους δημοκρατικούς θεσμούς και της κοινής ευημερίας μπορούν να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών – και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης.