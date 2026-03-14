Live το προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα – Συζήτηση με αγρότες και νέους επιχειρηματίες θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλία

Στο προσυνέδριο της ΝΔ που πραγματοποιείται στη Λάρισα θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Σάββατο (14.3.26).

Θέμα του προσυνεδρίου της ΝΔ που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι: «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα». 

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται. 

 

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί: Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

13.05-13.50 panel συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας. 

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας
«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Άκης Σκέρτσος για συμφωνία με Chevron: Η Ελλάδα δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά
Ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη συμφωνία για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης με την ενίσχυση της εθνικής ισχύος και επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στη Βουλή
Άκης Σκέρτσος
ΚΚΕ κατά της καμπάνιας του ΥΠΕΘΑ για τη στράτευση γυναικών: «Είμαστε ριζικά αντίθετοι»
Το τμήμα της ΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κάνει λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους και απορρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα περί ενίσχυσης της άμυνας
Γυναίκες στον στρατό 8
Χατζηδάκης για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Εξετάζονται παρεμβάσεις, είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τις εταιρείες
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για συγκράτηση της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε αισιοδοξία του για τη φετινή τουριστική πορεία
Πλοίο, επιβάτες, ακτοπλοϊκά
