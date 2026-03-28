Λιβύη: Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο του ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη – Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα θα είναι ενεργητικά παρούσα»

Μήνυμα ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στη Λιβύη εξέπεμψε το Σάββατο (28.03.2026) από τη Βεγγάζη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και για το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτηρίζοντας το νέο προξενικό κτήριο «πραγματικό κόσμημα για την περιοχή». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η ελληνική σημαία υψώνεται πλέον περήφανη εδώ, στο κέντρο της Βεγγάζης», προσθέτοντας ότι η αποτύπωση της διμερούς σχέσης σε «νέες σημαντικές υποδομές» έχει ιδιαίτερη σημασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ευχαρίστησε θερμά την Ελληνική Κοινότητα της Βεγγάζης για τη συμβολή της στην ανοικοδόμηση του νέου Γενικού Προξενείου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι «η μόνη εκ των δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρεί Γενικό Προξενείο» στην πόλη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κανάκη Μανδαλιό για την, όπως είπε, «ανυπολόγιστη συνεισφορά» του.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, μεταξύ των οποίων ο στρατάρχης Χαφτάρ, τονίζοντας ότι στις συνομιλίες αποτυπώθηκε «το πολύ θετικό κλίμα» που επικρατεί στις διμερείς σχέσεις. Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο διμερές εμπόριο, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι «σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη» και ότι η Λιβύη είναι «η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα».

Ξεχωριστή θέση στις συνομιλίες, σύμφωνα με τον υπουργό, κατείχε και το μεταναστευτικό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «καλή συνεργασία», η οποία, όπως είπε, «θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο» με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και με παροχή μέσων και υποδομών, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος των ροών. Περιγράφοντας τη γεωγραφική και γεωπολιτική πίεση που δέχεται η Λιβύη, σημείωσε ότι πρόκειται για μια περιοχή «στην οποία ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις», κάτι που καθιστά «εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των ανθρώπινων ροών». «Η Ελλάδα θα συμβάλλει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, τέλος, στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Όπως είπε, οι δύο πλευρές ανέδειξαν από κοινού «την αξία να υπάρξει μια οριοθέτηση» σε ό,τι αφορά την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, «με βάση το Διεθνές Δίκαιο». Σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως παρατήρησε, «η Μέση Ανατολή φλέγεται», ο υπουργός υπογράμμισε ότι «Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο αυτό». Και κατέληξε με σαφές στίγμα για τις προθέσεις της Αθήνας: «Πρόθεσή μας είναι η Ελλάδα να είναι ενεργητικά παρούσα στη Λιβύη και για αυτό θα μεριμνήσουμε».