Γιάννης Παναγόπουλος σε ΠΑΣΟΚ: Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου, αλλά δεν παραιτούμαι από την ΓΣΕΕ

Τη δική του απάντηση στην απόφαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, με την οποία επικυρώθηκε η αναστολή της κομματικής του ιδιότητας και του ζητείται να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (13.02.2026) ο Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη συνδικαλιστική του ιδιότητα από τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος σημειώνει ότι δεν «αντιδικεί» με το κόμμα του και δηλώνει σύμφωνος με «το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων» της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι στη θέση που υπηρετεί δεν τον εξέλεξε «καμία κομματική επιτροπή», αλλά «χιλιάδες εργαζόμενοι», οι οποίοι –όπως τονίζει– είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν τη συνδικαλιστική του πορεία.

Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγόπουλος απορρίπτει την αντίληψη ότι η παράταξη που ηγείται αποτελεί κομματική προέκταση, επιμένοντας ότι η ΠΑΣΚΕ είναι «αυτόνομη και ακηδεμόνευτη». Όπως αναφέρει, στόχος του είναι να οδηγήσει την παράταξη σε «ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο», με «μοναδική μέριμνα» την ενότητα, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την ενίσχυση μιας «μεγάλης, μαχητικής» παράταξης που υπηρετεί τα συμφέροντα των μισθωτών.

Ο κ. Παναγόπουλος να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ

Η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου έρχεται στον απόηχο της ομόφωνης απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026). Στην ανακοίνωσή της, η ΠΓ της ΚΟΕΣ υπενθυμίζει ότι η κομματική του ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ τέθηκε «άμεσα σε αναστολή» έως τη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται, επαναλαμβάνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η ανακοίνωση επίσης αναφέρει ότι από «θέση αρχής» και «για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος», ενώ σημειώνεται ότι ο κ. Παναγόπουλος «οφείλει να διευκολύνει», παραιτούμενος «των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Η ανακοίνωση του Γιάννη Παναγόπουλου

«Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα:

Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας.»