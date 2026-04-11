Μακρόν: Στις 24 και 25 Απριλίου η επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ακόμα τεταμένη και τις ευρωατλαντικές σχέσεις να περνούν μια εξαιρετικά δύσκολη φάση, ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί επίσκεψη ουσίας και υψηλού συμβολισμού στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

Η πολιτική διπλωματική, αμυντική και στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα σε Αθήνα και Παρίσι έχει ενισχυθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια, κάτι που αποδεικνύεται τόσο από την προμήθεια Rafale και Belharra όσο και από τις στενές σχέσεις του Εμανουέλ Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε σήμερα (11.04.2026) ότι ο Γάλλος ηγέτης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου 2026.

Μάλιστα, στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκεται μεταξύ άλλων και η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και αποτέλεσε ένα κείμενο ισχυρής δέσμευσης από την πλευρά της Γαλλίας σε μια φάση πολύ υψηλών εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ετέθη σε ισχύ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Επίσης, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε προγράμματα καινοτομίας και ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών.