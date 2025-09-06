Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Με ολόλευκο κοστούμι παρακολούθησε την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Από τις πρώτες θέσεις του κατάμεστο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, παρακολούθησε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μάλιστα τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι τη στιγμή που μαζί με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης της ΝΔ, χειροκρότησαν όρθιοι τον πρωθυπουργό μετά το πέρας της ομιλίας του στη ΔΕΘ.

Φορώντας ένα ολόλευκο σύνολο, η κ. Γκραμπόφσκι καταγράφηκε να κάθεται και δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη- πριν ο πρωθυπουργός ανέβει στο βήμα.