Πολιτική

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η άφιξη του πρωθυπουργικού ζεύγους στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για την ομιλία του πρωθυπουργού
Ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης
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Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026) στη Θεσσαλονίκη, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για την καθιερωμένη ομιλία του στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασαν στο Βελλίδειο λίγο μετά τις 19:30, με την παρουσία τους στη ΔΕΘ να συγκεντρώνει τα βλέμματα κατά την άφιξή τους στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ.

Το ενδιαφέρον στο Βελλίδειο ήταν στραμμένο στην ομιλία του πρωθυπουργού και στις εξαγγελίες για την οικονομία και την επόμενη ημέρα της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς, αγρότες και οικογένειες, ενώ ανέπτυξε και τον κυβερνητικό οδικό χάρτη με ορίζοντα έως το 2030-2031.

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