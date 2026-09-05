Ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ άνοιξε τον δρόμο προς τις κάλπες: Παροχές 2,2 δισ. ευρώ, αυτοδυναμία και «καρφιά» σε Τσίπρα

Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και νέα επιδόματα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών ύψους 2,2 δισ. ευρώ που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ξεδιπλώνοντας παράλληλα τον κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030 και θέτοντας το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών.

«Το μέρισμα ανάπτυξης διαχέεται σε όλους» ήταν το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας την ατζέντα της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, αλλά και τα νέα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του 2026 και μέσα στο 2027.

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Παροχές ύψους 2,2 δισ. ευρώ

Το «πακέτο» των παροχών της ΔΕΘ για την περίοδο έως το τέλος του 2027 είναι ύψους 2,2 δισ. ευρώ και στο επίκεντρό του βρίσκεται η ενίσχυση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης, κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων.

Είναι αυτή η κοινωνική και οικονομική τάξη που στις ευρωεκλογές του 2024, έναν χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές, απομακρύνθηκε από τη ΝΔ και τώρα έχει μετακινηθεί είτε προς άλλα κόμματα είτε προς τη ζώνη των αναποφάσιστων.

«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς… Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, τονίζοντας ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών «να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα».

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Οι «κερδισμένοι» της φετινής ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο φετινό πακέτο παροχών στην προεκλογική ΔΕΘ, μίλησε για «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» με όλους τους Έλληνες.

Τα μέτρα, με εφαρμογή έως τα τέλη του 2027, «αγγίζουν» επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχους, υπαλλήλους του Δημοσίου, αγρότες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ενοικιαστές.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στις βασικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού περιλαμβάνονται:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις, το 2027 στην Περιφέρεια και το 2029 στην Αττική.

Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, με απαλλαγή των συνεπών από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας.

Μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως για τα νομικά πρόσωπα, ώστε σταδιακά να φθάσει στο 50%, από το φορολογικό έτος 2028.

Αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027.

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισ. ευρώ.

Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα, στον οποίο το κράτος θα διπλασιάζει όσα καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο, με τον «κουμπαρά» να μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ στα 18 χρόνια.

Μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029.

Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ.

«Ορίζοντας Ελλάδα»

Με τον τίτλο «Ορίζοντας Ελλάδα» να προβάλλεται στη γιγαντοοθόνη πίσω του, ο πρωθυπουργός μίλησε για το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία, έως το 2030, που ουσιαστικά συνιστά το κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο η ΝΔ θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών για μία νέα, τρίτη κατά σειρά, εκλογική νίκη.

«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός… Έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για ένα «άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού».

Οι δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία

Οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πορεία έως το 2030, που έχουν στο επίκεντρό τους την ενίσχυση των εισοδημάτων, είναι:

Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%.

Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ.

Ο βασικός μισθός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000 ευρώ το 2028, ώστε, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, σε 18 μήνες να μην υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα.

Οι επενδύσεις από τα 46 δισ. ευρώ να ξεπεράσουν τα 65 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και «μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη».

Το χρέος να αποκλιμακώνεται «ραγδαία», κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030.

Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτήσει την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». «Εξελίξεις που σημαίνουν ευνοϊκότερο δανεισμό για κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πυρά» στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε ότι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε «διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε σαφείς αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.ΑΣ. για τα προγράμματά τους, μιλώντας για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, ενώ, χωρίς να τον ονοματίσει, επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα με τον στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Ο συγκεκριμένος στίχος, είπε, «ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες».

Το δίλημμα της κάλπης

Ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ έθεσε ξεκάθαρα το δίλημμα της κάλπης, το οποίο συνέδεσε με τη δημοσιονομική σταθερότητα εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοψίζοντας το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών.

«Στη γειτονιά μας, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν και θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων».

Ανάγκη η αυτοδυναμία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη η ΝΔ να πετύχει την αυτοδυναμία στην κάλπη.

«Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς», δήλωσε. «Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες», πρόσθεσε.

«Γιατί μία τρίτη τετραετία;»

Ο πρωθυπουργός απάντησε και στο ερώτημα «γιατί μία νέα τετραετία», συνδέοντας την απάντησή του με το όραμά του για την Ελλάδα.

«Δεν ονειρεύομαι “μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι», δήλωσε και πρότεινε στους πολίτες «μία νέα εθνική ενότητα» και «μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία».

«Όχι στη χαλαρή ψήφο»

«Ξορκίζοντας» τη «χαλαρή» ψήφο και την ενδεχόμενη διάθεση πολιτών να δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία για να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι αυτή η στάση μπορεί να οδηγήσει σε ακυβερνησία την επόμενη ημέρα.

«Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν μία μόνο Κυριακή. «Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσωπικές αναφορές και αυτοκριτική

Από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έλειψαν οι προσωπικές αναφορές, αλλά και στοιχεία αυτοκριτικής.

«Πριν οκτώ χρόνια», δήλωσε, «υπέγραφα εδώ μία “Συμφωνία Αλήθειας” για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα, και παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα».

«Η φιλοδοξία μου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν ξανά στο «τιμόνι» της χώρας.

«Ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα. Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία: να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.