Πολιτική

ΔΕΘ 2026: Οι σπόντες Μητσοτάκη κατά Τσίπρα με ένα τραγούδι: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω»

Ο πρωθυπουργός έθεσε και το πολιτικό διακύβευμα της «τρίτης τετραετίας», τονίζοντας ότι «δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι».
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Σαφείς αιχμές για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με έναν στίχο «ωραία που τα λες με έλα που σε ξέρω» από το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου με τίτλο «δίδυμα φεγγάρια».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες.

«Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», είπε και επανέλαβε ότι «αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα».

Παράλληλα το Βελλίδειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό διακύβευμα της «τρίτης τετραετίας», τονίζοντας ότι «δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι».

Ο πρωθυπουργός πρότεινε μία «νέα εθνική ενότητα» και μία «μεγάλη κοινωνική συμμαχία», οικοδομημένη, όπως είπε, «με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας».

Παράλληλα, απευθύνθηκε στους πολίτες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την κάλπη ως ευκαιρία για «μήνυμα διαμαρτυρίας»: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει».

«Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», επεσήμανε.

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