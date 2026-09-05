Φωτογραφίες από το κατάμεστο Βελλίδειο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026) στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα.

Στο Βελλίδειο για να παρακολουθήσουν την ομιλία και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δεκάδες εκπρόσωποι παραγωγικών και κοινωνικών φορέων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη με εκπροσώπους της τιμώμενης χώρας της 90ης ΔΕΘ, της Ιαπωνίας/ EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης με εκπρόσωπο της ιαπωνικής αντιπροσωπείας στη ΔΕΘ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Νικήτας Κακλαμάνης με την αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας, τιμώμενη χώρα της 90ης ΔΕΘ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας και ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Από αριστερά προς δεξιά: Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Απόστολος Τζιτζικώστας, Κωστής Χατζηδάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Από αριστερά προς δεξιά: Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκη Κεραμέως και Σοφία Ζαχαράκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζμπεργκ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Η καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ έγινε παρουσία υπουργών, εκπροσώπων των κομμάτων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματιών.