Πολιτική

Συλλυπητήρια Τασούλα για τη συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας», τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια των δύο αξιωματικών, που επέβαιναν στο Phantom, που κατέπεσε κατά την αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (05.09.2026).

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στο μήνυμά του.

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