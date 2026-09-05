Τα μέτρα της ΔΕΘ σε δύο λεπτά: Από τον επενδυτικό λογαριασμό για τα νεογέννητα και το «Σπίτι μου 3» έως και τον κατώτατο των 1.000 ευρώ

Τα βασικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ συνόψισε σε ένα βιντεάκι διάρκειας μικρότερης των δύο λεπτών ο Παύλος Μαρινάκης, παρουσιάζοντας τους δικαιούχους και τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο πακέτο παρεμβάσεων για οικογένειες, εργαζομένους, συνταξιούχους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες.

Λίγα λεπτά μετά την ομιλία που πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (05.092026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ, ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε ένα σύντομο βίντεο στο TikTok προκειμένου να κωδικοποιήσει τις εξαγγελίες, επισημαίνοντας ότι η εξειδίκευσή τους θα αρχίσει από τη Δευτέρα (07.09.2026) και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

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Στο πεδίο της οικογενειακής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στη δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού για τα νεογέννητα, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με εκείνο που αποταμιεύουν οι γονείς κάθε χρόνο. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις στο τεκμήριο που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Στις επιχειρήσεις, το τέλος επιτηδεύματος καταργείται από το 2027 στην Περιφέρεια και από το 2029 στην Αττική, ενώ η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται κατά 5% ετησίως από το φορολογικό έτος 2028, μέχρι να διαμορφωθεί στο 50%.

«Σπίτι μου 3», συνταξιούχοι και κατώτατος μισθός

Στο στεγαστικό, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

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Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σταδιακά ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, με έναρξη τον Δεκέμβριο του 2027.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για όσους έχουν ως κύριο επάγγελμα την αγροτική δραστηριότητα.

«Από Δευτέρα θα τα δεις να εξειδικεύονται και μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκινάει, σταδιακά, η εφαρμογή τους», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας το σύνολο των παρεμβάσεων «ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα».