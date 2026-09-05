Μητσοτάκης για τραγωδία στην Τανάγρα: Θα σταθούμε δίπλα στους συγγενείς των πιλότων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οπου το βράδυ του Σαββάτου 05.09.2026, ανέβηκε στο βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου για την ομιλία του στη ΔΕΘ και όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί από την έναρξή της στην τραγωδία με την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.

Στην τραγωδία στην Τανάγρα αναφέρθηκε στην έναρξη της ομιλίας του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πιλότων.

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«Διάχυτη είναι η θλίψη. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δυστύχημα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ιδιαίτερα στα δύο ανήλικα παιδιά.

Δείτε όλη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Θεσσαλονίκη εδώ.