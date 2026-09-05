Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Στα 1.000€ ο κατώτατος μισθός από το 2028, επίδομα Χριστουγέννων 500€ από το 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους, 400€ ευρώ για τους συνταξιούχους, μερική κατάργηση τεκμηρίων

ΔΕΘ 2026: Όλα τα νέα μέτρα - Ποιοι κερδίζουν και τι αλλάζει

Το πακέτο παρεμβάσεων της ΔΕΘ 2026, υπό τον τίτλο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας – Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους», περιλαμβάνει μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες και οικογένειες.



Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, με ισχύ από το 2026 και εφαρμογή στις δηλώσεις του 2027. Παράλληλα, τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και των 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.



Για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ετήσια μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028, έως ότου φτάσει στο 50% από 80% σήμερα. Παράλληλα, 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρονται στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ μέσω δανείων και 400 εκατ. ευρώ μέσω εγγυήσεων. Καταργείται επίσης το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια, ενώ στην Αττική μειώνεται κατά 50% το 2028 και καταργείται το 2029.



Για τους συνταξιούχους, η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται κατά 100 ευρώ, στα 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026, ενώ διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων ώστε να καλύπτει όλους όσοι είναι άνω των 65 ετών.



Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.000 ευρώ – 1.300 ευρώ με τριετίες – έως τον Ιανουάριο του 2028. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά ακόμη 0,5 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.



Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, καθώς και νέες αυξήσεις μισθών κατά 80 ευρώ τον μήνα μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.



Στους επαγγελματίες αγρότες μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.



Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για το δημογραφικό. Δημιουργείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για νεογέννητα έως δύο ετών, με το κράτος να καταθέτει ποσό αντίστοιχο με εκείνο των γονέων, έως 1.200 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους μηδενίζεται από το φορολογικό έτος 2027 ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται στα 25.364 ευρώ. Για τους πολύτεκνους, το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026.



Από το 2027 προβλέπεται επίσης τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, παρέμβαση που αφορά 218.000 πολίτες, με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ.



Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.



Τέλος, στο μέτωπο της ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς.