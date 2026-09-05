Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Στα 1.000€ ο κατώτατος μισθός από το 2028, επίδομα Χριστουγέννων 500€ από το 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους, 400€ ευρώ για τους συνταξιούχους, μερική κατάργηση τεκμηρίων

Προεκλογική και χωρίς τη… μεγάλη έκπληξη ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2027 καθώς και τον οδικό χάρτη έως το 2030. Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε και η δημιουργία του «κουμπαρά για τους νέους», επιδόματα σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Όλα όσα έγιναν στο Βελλίδειο καταγράφηκαν στο live blog του newsit.gr.
Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το σχέδιό του για την επόμενη περίοδο, με μία νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», παραπέμποντας στη «Συμφωνία Αλήθειας» που είχε παρουσιάσει από τη ΔΕΘ πριν από οκτώ χρόνια.
«Παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι τα χρόνια που μεσολάβησαν του έδωσαν «νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα».
«Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”», τόνισε.
Από το Βελλίδειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό διακύβευμα της «τρίτης τετραετίας», τονίζοντας ότι «δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι».
Ο πρωθυπουργός πρότεινε μία «νέα εθνική ενότητα» και μία «μεγάλη κοινωνική συμμαχία», οικοδομημένη, όπως είπε, «με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας».
Παράλληλα, απευθύνθηκε στους πολίτες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την κάλπη ως ευκαιρία για «μήνυμα διαμαρτυρίας»: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει».
«Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», επεσήμανε.
«Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό με την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.
«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σύντομα θα κριθεί εάν η Ελλάδα «θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων».
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο «ακυβερνησίας» και «κομματικών παζαριών», που, όπως είπε, θα εγκλώβιζαν τη χώρα στην αδράνεια και την ατολμία, μέσα από ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς.
«Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες», επεσήμανε.
Συνεχίζοντας να εξαπολύει πυρά κατά της αντιπολίτευσης, εστίασε στις «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις» της.
«Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: “Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, πάντως, ότι «αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα, παρά μόνο τα προβλήματα», θέτοντας ως επόμενο στόχο οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν «σε κάθε σπίτι και οικογένεια», ως «μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης».
Με τη λέξη «ορίζοντας» επέλεξε να συνοψίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πολιτικό και προγραμματικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.
«Σύνθημά μας η λέξη “ορίζοντας”. Έχει, όπως το πρόγραμμά μας, διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια», τα οποία, όπως είπε, «αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα».
Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός έθεσε και τα 10 «άλματα» που φιλοδοξεί να κάνει η Ελλάδα έως το 2031, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα σε οικονομία, κράτος, δικαιοσύνη, παιδεία, στεγαστικό, πρωτογενή τομέα, κοινωνική πολιτική και άμυνα.
Πρώτο «άλμα» είναι η ανάπτυξη μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, με τη μεταποίηση να φτάνει στο 12% του ΑΕΠ και 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εντάσσονται στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ακολουθούν ένα «κράτος κανόνων», με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση, και η είσοδος της Ελλάδας στις 10 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες σε ταχύτητα και ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.
Στην παιδεία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το Νέο Σχολείο και το Εθνικό Απολυτήριο ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο, ενώ στο στεγαστικό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, 20.000 νέα ή ανακαινισμένα σπίτια, 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες και 10.000 επιπλέον δικαιούχοι στα προγράμματα πρώτης κατοικίας.
Στα «άλματα» περιλαμβάνονται ακόμη η αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας, η «Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα», η αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και η ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους.
Το δέκατο «άλμα» αφορά την «Ισχυρή Πατρίδα», με την ολοκλήρωση έως το 2030 του σχεδίου ενίσχυσης της άμυνας, με Rafale, Belharra, F-35 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς και νέα Canadair για την Πολιτική Προστασία.
Ανεργία κάτω από 6%, μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ και επενδύσεις στα 65 δισ. ευρώ βρίσκονται στον πυρήνα των επτά δεσμεύσεων που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς το 2030.
Στους στόχους περιλαμβάνονται ακόμη ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης άνω του 2% και διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2028. «Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα», τόνισε.
Παράλληλα, στόχος είναι το δημόσιο χρέος να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029 και κάτω από το 110% το 2030, αλλά και το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτήσει την πιστοληπτική βαθμίδα «Α».
Το σχέδιο της τετραετίας 2027-2031 κινείται σε δύο κατευθύνσεις: τη διαρκή ενίσχυση του εισοδήματος και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, μαζί με την αμυντική θωράκιση της χώρας και τη στήριξη των πιο αδύναμων.
Αναφερόμενος στις αλλαγές που, όπως τόνισε, έχουν αλλάξει την εικόνα της χώρας τα τελευταία χρόνια, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο μεταναστευτικό, την παιδεία, την υγεία και τη λειτουργία του κράτους.
Για το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι «από πολιορκημένη, η χώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της», προσθέτοντας ότι αντί για μεταναστευτικές ροές, τα νησιά υποδέχονται πλέον Τούρκους επισκέπτες που στηρίζουν την τοπική οικονομία.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους ομογενείς και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι «κερδίσαμε τη μάχη».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δημόσια πανεπιστήμια, δηλώνοντας «περήφανος» που δεν υπάρχει καμία κατάληψη, αλλά και στις αλλαγές στην Υγεία και την Παιδεία. «Πρόκειται για μικρές επαναστάσεις», τόνισε.
Από το βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη Νέα Τούμπα, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027, ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα νέο γήπεδο «όπως αρμόζει στην ιστορία του».
Στην ανάπλαση της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει ένα νέο πάρκο και ένα μεγάλο, σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.
Η παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό για την πλήρη αναβάθμιση της ΔΕΘ και τη δημιουργία ενός νέου χώρου πρασίνου και εκθεσιακών υποδομών στην πόλη.
O Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Belharra και Rafale, αλλά και στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης παραδόθηκε με 18 σταθμούς, ενώ το Flyover προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στην πλήρη αναβάθμιση της ΔΕΘ, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου, καθώς και στο πρόγραμμα ανακαίνισης 80 νοσοκομείων.
Στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι σήμερα η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «δίκαιη κατανομή των πόρων» σε όλο το κοινωνικό φάσμα και σε ολόκληρη την επικράτεια, με στήριξη τόσο των πιο αδύναμων όσο και της ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε μία περίοδο αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, οι αγορές «δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα» ξεφύγει από τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Μήνυμα προς την αντιπολίτευση για την ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών ορίων έστειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ξεκάθαρα «όχι» στις υπερβάσεις δαπανών.
«Να θυμίσω στην αντιπολίτευση ότι οι υπερβάσεις δαπανών οδηγούν αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Στον πρωτογενή τομέα και στη στήριξη των αγροτών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών.
«Επιστρέφει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών, με το σύστημα στην αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα μέτρο που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και περιορίζει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.
25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά
1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000
1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων
1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh
Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)
Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»
Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)
1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα
1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:
· Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.
· Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.
· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.
· Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.
· Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.
· Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.
· Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.
30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026
30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).
Νέες παρεμβάσεις και για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του φόρου μεταβίβασης από το 3% στο 15% για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ακόμη 131 οικισμούς επεκτείνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρέμβαση να αφορά συνολικά 650.000 πολίτες.
Από το 2027, το μέτρο επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, ενώ ειδικά στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, από 1.700.
Την τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία.
Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η παρέμβαση θα εξασφαλίζει πρόσθετο ετήσιο όφελος περίπου 220 ευρώ, με τα αναπηρικά επιδόματα να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τον πληθωρισμό.
Τη μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έθεσε ως στόχο από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανακοίνωσε, η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί σταδιακά κατά 30% την περίοδο 2027-2029, με στόχο την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές.
«Η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ επιτρέπει να στηριχθούν οι καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 έθεσε ως νέα κυβερνητική δέσμευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.
«Το 2023 κεντρική μας δέσμευση ήταν το 2027 ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα δέσμευσή μας είναι να ξεπεράσει τα 950 ευρώ και να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028», τόνισε.
Παράλληλα, για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά ακόμη μισή ποσοστιαία μονάδα.
Νέες παρεμβάσεις για το δημογραφικό και τη στήριξη των οικογενειών ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός «κλειστού κουμπαρά για τη νέα γενιά».
«Για πρώτη φορά θεσπίζουμε έναν λογαριασμό που θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς από τη γέννηση κάθε παιδιού», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι σε βάθος 18 ετών ο κουμπαράς θα μπορεί να φτάσει τις 60.000 ευρώ, αποτελώντας «βάση για την ενήλικη ζωή» του παιδιού.
Παράλληλα, ανακοίνωσε φορολογική ελάφρυνση για 87.000 τρίτεκνους, για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, καθώς και ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο που γεννιέται στη χώρα.
Το πακέτο παρεμβάσεων της ΔΕΘ 2026, υπό τον τίτλο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας – Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους», περιλαμβάνει μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες και οικογένειες.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, με ισχύ από το 2026 και εφαρμογή στις δηλώσεις του 2027. Παράλληλα, τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και των 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.
Για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ετήσια μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028, έως ότου φτάσει στο 50% από 80% σήμερα. Παράλληλα, 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρονται στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ μέσω δανείων και 400 εκατ. ευρώ μέσω εγγυήσεων. Καταργείται επίσης το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια, ενώ στην Αττική μειώνεται κατά 50% το 2028 και καταργείται το 2029.
Για τους συνταξιούχους, η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται κατά 100 ευρώ, στα 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026, ενώ διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων ώστε να καλύπτει όλους όσοι είναι άνω των 65 ετών.
Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.000 ευρώ – 1.300 ευρώ με τριετίες – έως τον Ιανουάριο του 2028. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά ακόμη 0,5 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, καθώς και νέες αυξήσεις μισθών κατά 80 ευρώ τον μήνα μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.
Στους επαγγελματίες αγρότες μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.
Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για το δημογραφικό. Δημιουργείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για νεογέννητα έως δύο ετών, με το κράτος να καταθέτει ποσό αντίστοιχο με εκείνο των γονέων, έως 1.200 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους μηδενίζεται από το φορολογικό έτος 2027 ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται στα 25.364 ευρώ. Για τους πολύτεκνους, το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026.
Από το 2027 προβλέπεται επίσης τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, παρέμβαση που αφορά 218.000 πολίτες, με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ.
Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.
Τέλος, στο μέτωπο της ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς.
Τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
Νέα παρέμβαση για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι διευρύνεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου και αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ.
«Μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη», τόνισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το μέτρο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
Την αύξηση του αφορολόγητου στα 20.000 ευρώ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έθεσε ως «κεντρική προτεραιότητα» την πλήρη ανάταξη της κτηνοτροφίας, με στόχο τη θωράκιση του κλάδου.
«Τα κοπάδια που χάθηκαν θα συσταθούν εκ νέου το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τη μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς επαγγελματίες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανέφερε, καταργούνται τα κριτήρια που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό του προσωπικού, με την παρέμβαση να αφορά περισσότερους από 155.000 επαγγελματίες.
Στα 2,2 δισ. ευρώ ανέρχεται το πακέτο μέτρων για το 2027 που παρουσιάζεται στη ΔΕΘ 2026, στο πλαίσιο της «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» και με κεντρικό μήνυμα «Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους».
Οι τέσσερις βασικοί άξονες αφορούν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, την κοινωνική πολιτική με παρεμβάσεις σε στεγαστικό, δημογραφικό και υγεία, καθώς και την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.
Στο σκέλος του διαθέσιμου εισοδήματος, οι παρεμβάσεις αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες, άτομα με αναπηρία, καθώς και οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.
«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».
Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.
«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».
«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς», τόνισε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη».
Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία, ως «μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ το περίγραμμα του κυβερνητικού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της».
«Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ένα «συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής», με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Όπως είπε, ο Οδικός Χάρτης του 2027 αποτελεί τον «πρόλογο του νέου προγράμματος», με την πορεία προς το 2031 να έχει ως στόχο «ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από το βήμα της ΔΕΘ «πιο έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», τονίζοντας ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της».
«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Στα χέρια μας κρατάμε το σχέδιο για να το υλοποιήσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις επόμενες εκλογές, οι οποίες απέχουν, όπως σημείωσε, λίγους μήνες.
Στην τραγωδία στην Τανάγρα αναφέρθηκε στην έναρξη της ομιλίας του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πιλότων.
«Διάχυτη είναι η θλίψη. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δυστύχημα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων.
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο λίγο μετά τις 19:30, ενόψει της ομιλίας του στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
- Υπουργοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δεκάδες εκπρόσωποι φορέων δίνουν το «παρών» στο Βελλίδειο για να παρακολουθήσουν στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το πακέτο παρεμβάσεων για την περίοδο 2026-2027, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων. Παράλληλα, θα αναφερθεί στον κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030, με τη φετινή ΔΕΘ να αποκτά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ενόψει των εκλογών που ο πρωθυπουργός τοποθετεί την ερχόμενη άνοιξη. Στις εξαγγελίες αναμένεται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις – «έκπληξη», τις οποίες γνωρίζει μόνο στενός κύκλος συνεργατών του.
Καλησπέρα σας. Το newsit.gr θα σας μεταφέρει live όλα όσα θα ανακοινώσει από ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ