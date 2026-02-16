Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας από τον Δημήτρη Νατσιό – «Μετα χαράς θα την δεχόμουν στη Νίκη»

Ο πρόεδρος του κόμματος τη χαρακτηρίζει «αξιόλογη και σοβαρή κυρία», διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία «βολιδοσκόπηση» πριν ανακοινώσει δικό της κόμμα
Η Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού (Φωτογραφία Αρχείου / EUROKINISSI)

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού, δηλώνοντας ότι –υπό διαφορετικές συνθήκες– θα τη δεχόταν «μετά χαράς» στο κόμμα του. Μιλώντας για την κ. Καρυστιανού, τη χαρακτήρισε «αξιόλογη και σοβαρή κυρία», υποστηρίζοντας ότι «ταυτίζονται οι απόψεις της με τη Νίκη», διευκρινίζοντας ωστόσο πως πρόκειται για απάντηση σε υποθετικό ερώτημα.

Ο Δημήτρης Νατσιός τόνισε ότι, πριν από την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία δικού της κόμματος, δεν είχε υπάρξει καμία πρόταση ή «βολιδοσκόπηση» εκ μέρους της Νίκης. «Δεν το σκεφτήκαμε γιατί ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα κάνει τον αγώνα της για να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών. Από σεβασμό δεν πλησιάσαμε», ανέφερε, επιχειρώντας να αποδώσει τη στάση του κόμματος σε θεσμική απόσταση από την προσωπική της διαδρομή.

 

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νίκης απέφυγε να δώσει καθαρή απάντηση για το αν θα επιδιώξει συνεργασία με το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το σενάριο. Όπως είπε, η τοποθέτησή του θα εξαρτηθεί από το πλήρες πολιτικό πρόγραμμα και από τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν: «Όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς» χωρίς «την πλήρη εικόνα».

Ο πρόεδρος της Νίκης επανέλαβε, δε, ότι το κόμμα του έχει αποδείξει –όπως είπε– τη «σοβαρότητα και την ακεραιότητά» του στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, ενώ δήλωσε ότι «τιμά» την κ. Καρυστιανού, καταγγέλλοντας παράλληλα την –κατά την άποψή του– ευκολία με την οποία ο δημόσιος λόγος την «εγκωμιάζει» τη μία ημέρα και «την πετά στο εξώτερο» την επόμενη.

Πολιτική
