Παύλος Γερουλάνος για υποκλοπές: Η ΝΔ φωνάζει ένοχη, και το κάνει μόνη της

Με καθαρό «όχι» σε κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και με αιχμές κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Γερουλάνος επιχείρησε να οριοθετήσει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο ERTnews. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη έδειξε προς την κοινωνία και όχι προς τα μετεκλογικά παζάρια, επιμένοντας ότι το κρίσιμο για το κόμμα του είναι να πείσει τους πολίτες πως διαθέτει πρόγραμμα που «μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή τους».

Ο Παύλος Γερουλάνος περιέγραψε ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό, με μεγάλο αριθμό αναποφάσιστων και πολίτες που, όπως είπε, θα αποφασίσουν τις τελευταίες ημέρες αν θα πάνε στην κάλπη και τι θα ψηφίσουν. Σε αυτό το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη κυβερνητικής εναλλακτικής, μακριά από συζητήσεις περί «καρέκλας» και με αιχμή τα ζητήματα που πιέζουν την κοινωνία: ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, περιφέρεια και θεσμική αξιοπιστία.

Αναφερόμενος στις περιοδείες του σε Έβρο, Ιθάκη και άλλες περιοχές της χώρας, ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι «εξαιρετικά σημαντικό να μην αφήσουμε την επαρχία μόνη της». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον βόρειο Έβρο, όπου, όπως είπε, στόχος ήταν «να αφήσουμε τους ίδιους τους κατοίκους να μιλήσουν για τα προβλήματα της περιοχής».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι η επένδυση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αν και σωστή, δεν συνοδεύτηκε από πολιτικές που θα κρατούσαν ζωντανά τα χωριά του βόρειου Έβρου. Το αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, ήταν η μετακίνηση πληθυσμού προς το κέντρο και η σταδιακή ερήμωση ολόκληρων κοινοτήτων.

«Όχι» στη Νέα Δημοκρατία

Στο πεδίο των μετεκλογικών συνεργασιών, ο Παύλος Γερουλάνος ήταν κατηγορηματικός. Υπενθύμισε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να μη συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας ότι τέτοιες συμπράξεις οδηγούν στην ενίσχυση των άκρων και των λαϊκιστικών φωνών.

«Η Νέα Δημοκρατία να μαζέψει το μαγαζί της, τη δεξιά πολυκατοικία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στραφεί στους προοδευτικούς ψηφοφόρους που σήμερα δεν πηγαίνουν στην κάλπη. Απέφυγε, πάντως, να μπει σε ονοματολογία για πιθανούς μετεκλογικούς εταίρους, επιμένοντας ότι κάθε συζήτηση πρέπει να γίνεται στη βάση προγράμματος και όχι προσώπων.

Αποστάσεις από τα σενάρια Τσίπρα

Ερωτηθείς για την επικείμενη εμφάνιση νέων σχημάτων και τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Γερουλάνος κράτησε αποστάσεις. Όπως είπε, κάθε νέο κόμμα πρέπει να κρίνεται «βάσει του προγράμματός του και των προτεραιοτήτων του», ενώ απέφυγε να εκτιμήσει αν ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να δημιουργήσει νέα δυναμική στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

«Η δυναμική μπορεί να είναι πλασματική», σημείωσε, αποφεύγοντας να μπει σε πρόωρες προβλέψεις για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

ΟΠΕΚΕΠΕ και θεσμική πίεση

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Γερουλάνος υπερασπίστηκε τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ υπέρ της προανακριτικής, τονίζοντας ότι η Βουλή οφείλει να διερευνήσει τον βαθμό εμπλοκής υπουργών. Όπως είπε, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν πρόσωπα θα αθωωθούν ή θα καταδικαστούν από τη Δικαιοσύνη, αλλά αν το πολιτικό σύστημα θα δει τις αδυναμίες που επέτρεψαν να δημιουργηθεί το πρόβλημα.

Κατηγόρησε, μάλιστα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με την «κωλυσιεργία» του επιχειρεί να προστατεύσει υπουργούς και βουλευτές, χάνοντας την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές παθογένειες.

«Ας τα αφήσουν αυτά τα τερτίπια»

Ακόμη υψηλότεροι ήταν οι τόνοι για τις υποκλοπές. Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι το μείζον ερώτημα είναι ποιοι έχουν στα χέρια τους κρατικά μυστικά και πώς μπορεί αυτά να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της χώρας. «Ας τα αφήσουν αυτά τα τερτίπια», είπε, απορρίπτοντας τη μετατόπιση της συζήτησης σε δευτερεύοντα ζητήματα.

Σχολιάζοντας την κατάθεση του επικεφαλής της ΕΥΠ, ανέφερε αιχμηρά ότι «το μόνο που μάθαμε είναι ότι δεν έχει δει τον φάκελο» και πρόσθεσε: «Σιγά το κρατικό μυστικό». Κατηγόρησε δε τη Νέα Δημοκρατία ότι, όσο δεν συμμετέχει ενεργά στη διαλεύκανση της υπόθεσης, «φωνάζει ένοχη, και το κάνει μόνη της».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας, λέγοντας ότι το κόμμα «κρατάει στα χέρια του όλα τα πιθανά εργαλεία» για να λάμψει η αλήθεια. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη θεσμική πίεση προς την κυβέρνηση, ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών.