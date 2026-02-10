Μαρία Καρυστιανού: Δεν έχουμε ταμπέλα, δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Με δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμονή στις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και το πλαίσιο της απόφασής της να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος «από ανάγκη», η Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει -σε συνέντευξή της στο bankingnews.gr- τις βασικές γραμμές του υπό διαμόρφωση εγχειρήματός της.

Αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι ανησυχεί για την «επιθετική στάση της Τουρκίας» και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο –όπως υποστηρίζει– ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέρχεται στη συζήτηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Με εκπλήσσει και με ανησυχεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς καμία ανακοίνωση, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι;», αναφέρει, για να απαντήσει κατηγορηματικά «υπό αυτές τις συνθήκες, όχι» στο ερώτημα αν έπρεπε να γίνει το ταξίδι στην Άγκυρα. Προσθέτει ακόμη ότι θεωρεί «προσβλητικό» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τίθεται ένα «τελεσίγραφο»: «Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο, “ελάτε να συζητήσουμε”, και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», σημειώνει.

Στην ίδια κατεύθυνση, τονίζει ότι μιλά ως πολίτης, με βάση όσα –κατά την ίδια– βλέπει να εξελίσσονται, παραπέμποντας στην τουρκική ρητορική και ειδικότερα σε τοποθετήσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος –όπως λέει– εμφανίζεται να δηλώνει ότι «δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν βρούμε λύση». Αναφέρεται επίσης σε «χάρτη» που «διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ’ αόριστον», σημειώνοντας ότι, όπως υποστηρίζει, από ελληνικής πλευράς δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη δημόσια αντίδραση «σε όλη αυτή την επίθεση» των τελευταίων ημερών.

Επιμένει για τις αμβλώσεις

Όσον αφορά το ζήτημα των αμβλώσεων, η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι δεν ήταν δική της πρωτοβουλία να τεθεί στη δημόσια συζήτηση. «Δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι απαντά «ως παιδίατρος». Στο πλαίσιο αυτό παραθέτει αριθμούς –χωρίς αναφορά σε πηγές– υποστηρίζοντας ότι «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και γύρω στις 250.000 αμβλώσεις τον χρόνο».

Δίνοντας διάφορες διαστάσεις του θέματος, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι «η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια», αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στην ακρίβεια. «Μια κοινωνία φροντιστή πρέπει να μεριμνήσει γι’ αυτό το πρόβλημα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και, από την άλλη, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παιδιά αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το θέμα χρειάζεται ευρύτερη συζήτηση και προαναγγέλλει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος: «Η κοινωνία πρέπει να το συζητήσει και να απαιτήσει να γίνουν πράγματα», λέει, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιαστούν «πολλά μέτρα» για την ακρίβεια, την οποία συνδέει όχι μόνο με το δημογραφικό αλλά και με μια σειρά άλλων προβλημάτων. Κατά την ίδια, η ακρίβεια λειτουργεί ανασταλτικά συνολικά για τη συγκρότηση οικογένειας: «Είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι… έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη ευθύνη», καταλήγει.

Το κόμμα Καρυστιανού «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης»

Ως προς την απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού τη συνδέει με μια ευρύτερη κοινωνική διεργασία που, όπως λέει, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης». Πριν, όπως σημειώνει, συζητηθεί το κόμμα καθαυτό, θεωρεί απαραίτητο να «θυμηθούμε την ιστορία του», καθώς –κατά την ίδια– ο τρόπος με τον οποίο «ξεκίνησε» και «γεννήθηκε» δίνει τις περισσότερες απαντήσεις. Περιγράφει το εγχείρημα ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».

Κόμμα Καρυστιανού: Η δομή και ο προσανατολισμός

Σε ό,τι αφορά τη δομή του κόμματός της, η Μαρία Καρυστινού αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ομάδων, με έμφαση στη συλλογική δουλειά. «Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό», λέει, προσθέτοντας ότι οι ομάδες «συνεχώς εμπλουτίζονται» με νέους επιστήμονες που θέλουν να συμβάλουν. Όπως υποστηρίζει, οι ομάδες είναι «κατά 70% ολοκληρωμένες», ενώ για την ονομασία του νέου φορέα σημειώνει ότι ακόμη δεν έχει κάτι να ανακοινώσει.

Η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών περιγράφει επίσης το εγχείρημά της ως προσπάθεια χωρίς «ταμπέλα», λέγοντας ότι έχει χαρακτηριστεί «και ακροαριστερά και ακροδεξιά», ακριβώς επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν εντάσσεται σε εύκολες κατηγοριοποιήσεις. «Αν θέλετε, μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, που έχει πάνω από όλα τον άνθρωπο», αναφέρει, συνοψίζοντας το στίγμα σε έννοιες όπως «κοινωνική δικαιοσύνη» και «κράτος δικαίου».