Μαρία Καρυστιανού: «Η είσοδος στη Βουλή είναι μόνο η αρχή, στόχος να έρθει ο λαός στην εξουσία»

Ως το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης πολιτικής προσπάθειας περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού την ενδεχόμενη είσοδο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι ο τελικός στόχος δεν περιορίζεται στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. «Η είσοδος στη Βουλή είναι η αρχή. Τελικός σκοπός είναι να έρθει ο λαός στην εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία περιοδεύει στη Λάρισα, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δίνοντας έμφαση στη Δικαιοσύνη, στη λογοδοσία και στον έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Παράλληλα, μίλησε για τη «λασπολογία» που, όπως υποστήριξε, έχει δεχθεί, αλλά και για τα χρόνια προβλήματα της χώρας, τα οποία, κατά την ίδια, παραμένουν άλυτα επειδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση.

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Μιλώντας την Τετάρτη (29.07.2026) στο Ράδιο ΕΝΑ, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι οι περιοδείες του κινήματος αποσκοπούν στην άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και στην καταγραφή των προβλημάτων τους.

«Θέλουμε να επισκεφθούμε τις περιοχές, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους και να μάθουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε και οι θέσεις μας να είναι στοχευμένες», ανέφερε.

Όπως είπε, το ενδιαφέρον από την περιφέρεια είναι έντονο. «Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από πάρα πολλές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό πήγαμε και στο Μεσολόγγι, τώρα είμαστε στη Λάρισα και κάποια στιγμή θέλουμε να έρθουμε και στον Βόλο».

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Η ίδια υπογράμμισε ότι κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες και πως απαιτούνται εξατομικευμένες παρεμβάσεις. «Κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και θα πρέπει να μεριμνήσουμε εξατομικευμένα. Η ύπαιθρος έχει θέματα και γι’ αυτό ερχόμαστε για να δώσουμε λύσεις», σημείωσε.

«Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να θέλει κανείς»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι για τα περισσότερα προβλήματα της χώρας υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις, αλλά συχνά αυτές δεν προκρίνονται επειδή δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

«Οι λύσεις βρίσκονται. Το θέμα είναι εάν θέλει κανείς να τις βρει», είπε, προσθέτοντας ότι «τις περισσότερες φορές οι λύσεις δεν έχουν ιδιαίτερο κέρδος, έχουν οφέλη για τον πολίτη, για τον κόσμο, για την κοινωνία και όχι για μεμονωμένους επιχειρηματίες».

Κατά την ίδια, αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες για τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. «Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Μιλάμε για χρόνιες παθογένειες, που κανένας δεν ενδιαφέρεται να επιλύσει και να θεραπεύσει», ανέφερε.

Συνέδεσε, μάλιστα, τη δημιουργία του κινήματος με αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση. «Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα των πολιτών. Καταλάβαμε ως πολίτες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε καμία θεραπεία στις χρόνιες παθογένειες», σημείωσε.

«Πρωταρχικό μέλημά μας η Δικαιοσύνη»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η πρόεδρος του κινήματος στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την οποία χαρακτήρισε βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό της αυθαιρεσίας και της ατιμωρησίας.

«Εάν η Δικαιοσύνη λειτουργεί, εφαρμόζονται οι νόμοι και υπάρχουν εισαγγελείς που κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα υπήρχε αυτή η ασυδοσία γύρω μας», ανέφερε.

Η Μαρία Καρυστιανού δεσμεύθηκε ότι, σε περίπτωση πολιτικής επιρροής του κινήματος, θα καταργηθούν προνόμια και προστατευτικές διατάξεις για πολιτικά πρόσωπα. «Δεν θα υπάρχουν ακαταδίωκτα, δεν θα υπάρχει η ασυλία των πολιτικών και μόνο αυτό θα συμμαζέψει τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό», είπε.

Στις προτεραιότητες του κινήματος ενέταξε ακόμη την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη θέσπιση σταθερού φορολογικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται προβλεψιμότητα και ουσιαστική προστασία.

Έλεγχος συμβάσεων σε βάθος 15ετίας

Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε, επίσης, επανεξέταση των δημόσιων συμβάσεων, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπήρξε πραγματικό όφελος για το Δημόσιο και εάν τηρήθηκε η νομιμότητα.

«Να δούμε πού έχουν πάει τυχόν τα “κλεμμένα”, να επιστρέψουν στο δημόσιο ταμείο, για να μπορέσει να κινηθεί ξανά γρήγορα η αγορά», ανέφερε.

Όπως τόνισε, ο έλεγχος των συμβάσεων αποτελεί μία από τις πρώτες δεσμεύσεις του κινήματος. «Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Πρέπει να ελεγχθούν, ώστε να υπάρξει λογοδοσία και να αποδοθούν ευθύνες», είπε.

Η έρευνα, σύμφωνα με την ίδια, θα αφορά τόσο τη νομιμότητα όσο και την πραγματική ωφέλεια των συμβάσεων για την κοινωνία και θα μπορεί να φτάσει έως και 15 χρόνια πίσω.